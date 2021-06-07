Іноземним громадянам дозволено надавати результати експрес-тестів на антиген до коронавірусу, ПЦР-тестів чи документ про вакцинацію.

Кабінет міністрів дозволив іноземним громадянам при перетині кордону, крім результату тесту методом полімеразної ланцюгової реакції, надавати результати експрес-тестів на визначення антигена.

Про це йдеться у відповідній постанові від 2 червня 2021 р. № 583 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236", оприлюдненій на Урядовому порталі.

Як зазначається, також можна надавати документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, виданого англійською мовою або з перекладом англійською мовою.

Раніше у МЗС розповіли, які країни визнають український паперовий COVID-сертифікат. "Цифровий сертифікат буде синхронізовано з сертифікатом Євросоюзу. Це буде з липня. Але ми не хочемо чекати аж до липня, тому я розпочав роботу з деякими сусідніми країнами про визнання письмових сертифікатів. Ми зараз домовилися про це з Угорщиною, Молдова готова, Грузія готова. Туреччина готова укладати таку угоду", - зазначив очільник відомства Дмитро Кулеба, додавши, що ще потрібен "певний паперовий процес документообігу".

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Автор: Леся Лещенко