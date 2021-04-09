Висадка/посадка пасажирів на станціях області також буде дозволена.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) відновлює продаж квитків на поїзди в Івано-Франківську область у зв'язку з віднесенням її з 10 квітня до "жовтої" карантинної зони.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків в Івано-Франківську область у зв'язку з віднесенням її до «жовтої» зони карантину з 10 квітня", - написав він.

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Він зазначив, що висадка/посадка пасажирів на станціях області також буде дозволена.

Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила з 10 квітня скасувати «червоний» рівень епідемічної небезпеки в Івано-Франківській області.

Коронавірус в Україні: карантин на Івано-Франківщині

"Укрзалізниця" з 26 лютого у зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією та введеними карантинними обмеженнями в Івано-Франківській області призупинила продаж квитків у напрямку населених пунктів області та у зворотному напрямку.

В Івано-Франківській області через зростання захворюваності COVID-19 з 22 лютого посилено карантин. У регіоні діяли обмеження "червоної зони".

З 25 лютого в області призупинили регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення на приміському та міському транспорті. Також на Івано-Франківщині було створено 16 блок-постів для запобігання поширенню коронавірусу.

З 10 квітня в Івано-Франківській області скасовується карантин "червоної" зони.

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Автор: Павло Степанець