За перше порушення вимоги самоізоляції мандрівникам загрожує штраф у розмірі 4000 євро.

В Ірландії зобов'яжуть усіх, хто прибуває з країн "червоного списку" за ситуацією з коронавірусом відправлятися на самоізоляцію в готелях власним коштом.

Відповідне рішення ухвалив уряд цієї країни, повідомляє Європейська правда з посиланням на RTÉ.

Умова обов'язкової самоізоляції діятиме для людей, які повертаються з країн ризику (наразі їх 20 - Австрія, ОАЕ, Бразилія та 17 країн Африки), а також для тих, хто не має довідки про негативний тест перед прибуттям з інших країн.

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За перше порушення вимоги загрожує штраф у розмірі 4000 євро та потенційно один місяць позбавлення волі. Повторне порушення буде каратися штрафом на 4500 євро і/або 3 місяцями в’язниці, а третє - 5000 євро і/або до 6 місяців позбавлення волі.

Контролювати визначені готелі пропонується доручити приватним охоронним фірмам, а правоохоронці будуть втручатися в разі порушень.

Очікується, що правило почне діяти через 2-3 тижні, після того, як парламент схвалить усе необхідне законодавство.

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Автор: УНІАН