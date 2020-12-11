Українці по поверненню з країн "зеленої" зони не повинні йти на 14-денну самоізоляцію.

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон станом на 11 грудня 2020 року.

Як повідомляє прес-служба Державного агентства з розвитку туризму (ДАРТ), у порівнянні з попереднім тижнем, до "червоної зони" потрапили Азербайджан і Нідерланди.

З популярних туристичних країн, як і тиждень тому, в "зеленій" зоні залишаються Албанія, Єгипет та Туреччина, тоді як Болгарія, Хорватія та Чорногорія все ще "червоні". Також "зелені" такі туристичні напрямки: Домініканська Республіка, ОАЕ, Танзанія, Мексика, Сейшельські острови та Мальдіви.

Які країни потрапили до "червоної" зони

Станом на 11 грудня до "червоної" зони потрапили 38 країн (минулого тижня їх було 36), серед яких в тому числі: Австрія, Болгарія, Грузія, Литва, Португалія, Сербія, Словенія, США, Угорщина, Кіпр, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швейцарія, Швеція та інші.

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Після повернення з країн "червоної" зони українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатку "Дій вдома". Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту.

Для в’їзду в Україну всім іноземцям потрібний страховий поліс, що покриває лікування Covid-19. Обсервації не підлягають особи, що прибули з країн "червоної" зони, якщо вони мають негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону України.

Які країни потрапили до "зеленої" зони

Станом на 11 грудня до "зеленої" зони потрапили Україна та ще 194 країни, серед яких в тому числі: Австралія, Албанія, Бельгія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Єгипет, Ізраїль, Індія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Казахстан, Канада, Кенія, Китай, Колумбія, Куба, Латвія, Ліван, Мальдіви, Мальта, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, ОАЕ, Парагвай, Перу, Росія, Саудівська Аравія, Словаччина, Таїланд, Туніс, Туреччина, Узбекистан, Фінляндія, Франція, Шрі-Ланка, Японія та інші.

По поверненню з цих країн не потрібно здавати тест на коронавірус чи йти на самоізоляцію.

Водночас слід розуміти, що віднесення тієї чи іншої країни до "зеленої" зони ще не означає, що українським туристам туди тепер можна легко потрапити. В більшості з цих країн досі діють карантинні обмеження, які в тому числі забороняють в'їзд іноземних туристів. З правилами в'їзду в кожну країну можна ознайомитися на сайті.

З повним переліком "червоних" та "зелених" країн можна ознайомитися на сайті МОЗ.

Карантин в різних країнах

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Автор: УНІАН