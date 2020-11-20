Українці по поверненню з країн "зеленої" зони не повинні йти на 14-денну самоізоляцію.

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон станом на 20 листопада 2020 року.

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Як і тиждень тому, з популярних туристичних країн у "зеленій" зоні залишаються Албанія, Єгипет та Туреччина, тоді як Болгарія, Хорватія та Чорногорія залишаються "червоними". Також "зелені" такі туристичні напрямки: Домініканська Республіка, ОАЕ, Танзанія, Мексика та Мальдіви.

При цьому слід враховувати, що в деяких з цих країн діє жорсткий каранти на комендантська година. Приміром, цього тижня комендантську годину у вихідні запровадила Туреччина.

Які країни потрапили до "червоної" зони

Станом на на 20 листопада до "червоної" зони потрапили 44 країни (минулого тижня їх було 45), серед яких в тому числі: Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Вірменія, Грузія, Іспанія, Італія, Литва, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швейцарія, Швеція та інші.

Після повернення з країн "червоної" зони українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатку "Дій вдома". Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту.

Для в’їзду в Україну всім іноземцям потрібний страховий поліс, що покриває лікування Covid-19. Обсервації не підлягають особи, що прибули з країн "червоної" зони, якщо вони мають негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону України.

Які країни потрапили до "зеленої" зони

Станом на 20 листопада до "зеленої" зони потрапили Україна та ще 149 країн (проти 148 тижнем раніше), серед яких в тому числі: Австралія, Азербайджан, Албанія, Білорусь, Бразилія, Греція, Данія, Естонія, Єгипет, Ізраїль, Індія, Ірландія, Ісландія, Казахстан, Канада, Кенія, Кіпр, Китай, Колумбія, Куба, Латвія, Ліван, Мальдіви, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, ОАЕ, Парагвай, Перу, Росія, Саудівська Аравія, Таїланд, Туніс, Туреччина, Узбекистан, Фінляндія, Шрі-Ланка, Японія та інші.

По поверненню з цих країн не потрібно здавати тест на коронавірус чи йти на самоізоляцію.

З повним переліком "червоних" та "зелених" країн можна ознайомитися на сайті МОЗ.

Карантин в різних країнах

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Автор: Марина Григоренко