Очолив рейтинг півострів Оса на південному заході Коста-Ріки.

Надмірний туризм змушує популярні міста страждати, а туристів – шукати альтернативні місця для відпочинку.

Впливовий журнал про туризм і розваги Time Out склав список із 33 найбільш недооцінених туристичних напрямків у світі, на які варто звернути увагу під час планування своєї наступної подорожі. З одного боку, це допоможе розвантажити більш переповнені напрямки і дати імпульс для розвитку менш розвіданих, а, з іншого боку, допоможе туристам уникнути натовпів і отримати більш приємні враження від поїздки.

Очолив рейтинг півострів Оса на південному заході Коста-Ріки, куди ще не встигли дістатися масові туристи через те, що дорога туди доволі непроста – зазвичай використовуючи поєднання невеликого місцевого літака, міцного позашляховика та прогулянки човном по водно-болотних угіддях у джунглях.

Відео дня

Автори матеріалу зазначають, що в цьому дикому, віддаленому куточку країни зосереджено понад два відсотки біорізноманіття планети: горбаті кити, лінивці, крокодили, носухи, червоні папуги ара, жовтогруді тукани та багато іншого.

"Це місце варте того, щоб побачити дику природу або просто абсолютно незаймані тропічні пляжі", – констатували в Time Out.

Друге місце в рейтингу дісталося невеликому французькому морському курорту Каррі-ле-Руе в регіоні Прованс-Альпи-Лазурний берег з його ідилічними морськими пейзажами, бірюзовими водами і свіжими морепродуктами за цілком доступними цінами.

Замкнув трійку лідерів гірський перевал Тіога в Каліфорнії (США) – звивиста дорога в горах Сьєрра-Невада, що пролягає через одні з найбільш вражаючих оглядових майданчиків парку Йосеміті та менш відвідувані місця.

10 найбільш недооцінених туристичних напрямків у світі, які варто відвідати якомога швидше

Півострів Оса, Коста-Ріка Каррі-ле-Руе, Франція Тіога-Пас, Каліфорнія, США Філандія, Колумбія Національний парк Морн, Сейшельські острови Військово-грузинська дорога, Грузія Ісікава, Японія Скоп'є, Північна Македонія Монголія Азорські острови, Португалія

Крім того, до списку потрапили село Флом у Норвегії, Південний Туніс, місто Сібіу в Румунії, острів Тасманія в Австралії, долина Кочамо в Чилі, острів Карпатос у Греції, острів Ломбок в Індонезії та багато інших чудових місць.

Інші небанальні ідеї для подорожей

Як повідомляв УНІАН, раніше туристам назвали шість небанальних місць в Іспанії для відвідування восени, які доводять, що відпочинок у цій країні може бути дуже різноманітним.

Тим часом, кліматологи звернули увагу, що північні моря Європи швидко нагріваються, а тому незабаром пляжний туризм у Німеччині чи Данії може скласти конкуренцію не надто гостинним Іспанії та Італії.

Крім того, туристів раді бачити і в німецькій столиці Берліні, якій так і не вдалося відновити потоки мандрівників після пандемії коронавірусу.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей та дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-каналі УНІАН.Туризм.