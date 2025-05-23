У профільних спеціалістів є питання до безпеки та комфорту в таких літаках.

Цього тижня громадськість розбурхала новина про те, що перші літаки зі стоячими місцями можуть почати перевозити пасажирів уже 2026 року.

Утім, судячи з усього, багато профільних експертів, яких опитало британське видання The Express, зовсім не в захваті від цієї ідеї (як, утім, і багато пасажирів).

"Кожен, хто нещодавно літав, мав вислухати оголошення про безпеку перед зльотом, включно з тим, як застібати пасок безпеки, що робити в разі надзвичайної ситуації та посадки на воду тощо, незалежно від того, чи є шанс вижити, якщо така подія станеться. Сприйняття безпеки польотів в авіакомпанії має значення. Ідея літаючого автобуса, набитого пасажирами, може здатися привабливою, але вона також може підірвати сприйняття того, як галузь думає про безпеку. Принаймні, такий крок вимагає дуже суворого нагляду і дуже чіткого пояснення пасажирам, чому це безпечно", – пояснив доктор Ахіл Бхардвадж, колишній інженер і старший викладач Школи менеджменту Університету Бата, який проводить дослідження в галузі безпеки польотів.

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Тим часом, експерт з подорожей LP Maurice, засновник компанії Busbud, зауважив, що ідея місць, де можна тільки стояти, звісно, хороша для авіакомпаній, але також має суттєві недоліки.

"Це вичавлює більше прибутку з квадратного метра і відкриває двері для наднизьких тарифів. З точки зору бізнесу я це розумію. Але як людина, яка працювала над тим, щоб зробити далекі поїздки кращими, а не просто дешевшими, я бачу очевидний недолік. Ви обмінюєте майже весь комфорт і гідність на кілька зекономлених доларів на коротких маршрутах. Це може спрацювати для когось, але це створює тривожний прецедент, коли ціна завжди перемагає досвід пасажирів. Подорожі мають бути доступними, так, але не ціною того, щоб люди почувалися вантажем", – зазначив він.

Утім, експерт все ж вважає, що такому продукту варто дати шанс вийти на ринок.

"Деякі мандрівники обов'язково куплять квитки за 5 євро, якщо переліт триває менше двох годин, і вони просто хочуть дістатися туди. А якщо перевірки безпеки будуть пройдені, це стане радше ціннісною, ніж нормативною суперечкою. Але більшість людей, як і раніше, очікують на місце, коли купують квиток на літак. Ви можете рекламувати його скільки завгодно, але ви не зможете відхилитися від комфорту. Ця модель може знайти свою нішу, але вона не замінить традиційні сидіння найближчим часом", – підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, італійська фірма Aviointeriors уперше презентувала концепцію літаків зі стоячими місцями ще 2010 року, приблизно тоді ж таку ідею просував голова ірландського бюджетного перевізника Ryanair Майкл О'Лірі. Втім, тоді це зробити не вдалося.

2018 року італійці представили поліпшену версію літаків із вертикальними кріслами-сідлами Skyrider 2.0, яка, за оцінками експертів, може збільшувати пасажиромісткість літаків лоукостерів на 20%. Тепер її готуються випустити на ринок.

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