Літні пасажири в літаку становлять небезпеку, - дослідження

Проблеми починаються у випадку надзвичайної ситуації на борту.

Те, як літні пасажири розміщені у салоні літака, може суттєво впливати на безпеку під час надзвичайних ситуацій. Як пише видання Express із посиланням на результати нового дослідження, правильна посадка людей старшого віку здатна скоротити час евакуації та зменшити ризики для всіх пасажирів загалом.

У публікації зазначається, що сучасні літаки проєктуються з розрахунком на повну евакуацію за 90 секунд. Водночас комп’ютерне моделювання показало: присутність великої кількості літніх людей в салоні може сповільнювати цей процес. Дослідники підкреслюють, що "висока частка" літніх пасажирів і "невдале розміщення" їх по салону "призводять до довшого часу евакуації та нерівномірного використання виходів".

Йдеться про експеримент, який провели вчені з університетів Сіднея та Калгарі. Вони змоделювали 27 сценаріїв евакуації на прикладі літака Airbus A320 – одного з найпоширеніших у світі. У кожному випадку змінювали кількість пасажирів віком понад 60 років і їхнє розташування в салоні.

Найшвидший сценарій передбачав 152 пасажири, з яких 30 – літні люди, рівномірно розміщені по салону. Проте навіть у цьому випадку евакуація тривала 141 секунду – значно довше за норматив. Найгірший результат – понад 218 секунд – зафіксували тоді, коли більша кількість літніх пасажирів була розсаджена хаотично.

Автори дослідження пропонують авіакомпаніям переглянути підходи до розсадження пасажирів. Зокрема, вони радять рівномірно розподіляти людей із обмеженою мобільністю по різних частинах салону, навіть якщо це означатиме розділення родичів або пар під час польоту. Також, йдеться у публікації, додаткові інструктажі з безпеки для літніх пасажирів можуть допомогти пришвидшити евакуацію.

"Ми сподіваємося, що ці результати допоможуть авіакомпаніям завчасно зменшувати ризики. Розуміння впливу розсадження пасажирів дозволить впроваджувати більш продумані схеми, не знижуючи ефективності роботи авіаперевізників", - заявив співавтор дослідження доктор Ченьян Чжан.

Як писав УНІАН, пасажирські авіаперевезення стають усе небезпечнішими у міру занурення світу в те, що згодом назвуть Третьою світовою війною. Конфлікти на Близькому Сході, війна між Росією та Україною, а також бойові дії в інших регіонах ускладнюють маршрути між Азією та Європою, спричиняючи перебої в авіасполученні.

Літаки змушені літати усе вужчими безпечними коридорами, але навіть там вони стикаються з потенційними загрозами, такими як дрони та GPS-глушіння.

Вас також можуть зацікавити новини: