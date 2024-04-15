Очолила рейтинг столиця Великобританії Лондон.

Так уже склалося, що далеко не всі міста, які підходять для туризму, є зручними для життя, і навпаки. Наприклад, на іспанських Канарських островах місцеві жителі вже почали влаштовувати протести через те, що масовий туризм зробив їхнє життя нестерпним.

Проте є й ті міста, де вдалося знайти баланс між зручністю для туристів і мысцевих жителів. Компанія Resonance Consultancy склала список зі 100 міст світу, які найкраще підходять для життя і туризму.

Очолила рейтинг британська столиця Лондон, причому вже дев'ятий раз поспіль. Зокрема, місто лідирує в підкатегоріях Instagram Hashtags, Facebook Check-ins і Tripadvisor Reviews.

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Як зазначають аналітики, Лондон зумів відновити після пандемії COVID та Брекзиту обсяги за всіма основними показниками, зокрема пасажирських перевезень усередині міста, кількості бронювань у готелях, купівель нової нерухомості, відвідування визначних пам'яток тощо. Водночас у місті є хороші можливості для відкриття бізнесу, навчання та пошуку роботи.

Топ-10 міст світу для життя та туризму

1. Лондон, Велика Британія.

2. Париж, Франція.

3. Нью-Йорк, США.

4. Токіо, Японія.

5. Сінгапур.

6. Дубай, ОАЕ.

7. Сан-Франциско, США.

8. Барселона, Іспанія.

9. Амстердам, Нідерланди.

10. Сеул, Південна Корея.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти назвали країни світу з найкращим балансом між роботою та особистим життям. Очолили рейтинг Нова Зеландія, Іспанія та Франція.

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