Український лоукостер Bees Airline запускає міжнародні рейси з України за чотирма туристичними напрямками. Літаки відправлятимуться з Одеси та Києва.
Про це повідомляє портал avianews.
Так, лоукостер запускає один рейс з Києва і три напрямки з Одеси. Вартість квитків доволі бюджетна.
Рейс Bees Airline з Києва:
Вже 20 жовтня відбудеться перший рейс лоукостера зі столиці в ОАЕ. Він буде слідувати за маршрутом Київ - Шарджа (місто неподалік від Дубая). Надалі рейс буде здійснюватися середами та суботами.
За даними порталу, квиток з України в ОАЕ обійдеться порівняно недорого. Мінімальна вартість перельоту в один кінець складе 3 тисячі 700 гривень.
Рейси Bees Airline з Одеси:
Лоукостер буде здійснювати перельоти відразу за трьома напрямками: в Чехію, Азербайджан і Грузію.
- Перший рейс Одеса-Прага (столиця Чехії) відбудеться вже 21 жовтня. Надалі лоукостер буде літати по цьому маршруту щочетверга і щонеділі. Вартість квитка з Одеси до Праги стартує від 2 тисяч 200 гривень в одну сторону.
- Рейс Одеса - Гянджа (місто в Азербайджані) буде здійснюватися з 1 листопада один раз на тиждень, щопонеділка. Полетіти з України в Азербайджан з лоукостером Bees Airline коштуватиме мінімум 2 тисячі 600 гривень.
- Четвертий напрямок, який відкриває лоукостер з Одеси-маршрут в Тбілісі. Подорож до Грузії - найбільш бюджетна пропозиція від Bees Airline. Вартість квитка в Тбілісі стартує від 1 тисячі 700 гривень. Перший рейс відправиться вже 22 жовтня, надалі він буде здійснюватися щоп'ятниці.
Що відомо про авіакомпанію Bees Airline
Авіакомпанія Bees Airline була зареєстрована в кінці 2019 року. Аеропортом базування є Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) імені Сікорського.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що українська авіакомпанія Bees Airlines запускає прямі рейси з Києва в узбецький Самарканд.
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