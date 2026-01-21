Один з найбільших авіаперевізників Європи вводить суворі обмеження на пауербанки

Нові правила покликані підвищити безпеку на борту літаків Lufthansa Group.

Німецька Lufthansa Group, яка є другим за пасажиропотоком авіаперевізником Європи, оголосила про введення суворих обмежень на використання пауербанків на своїх авіарейсах.

Раніше аналогічні заходи ввели й інші великі авіакомпанії світу, зокрема Emirates, Turkish Airlines та Air Busan.

Які обмеження торкнуться пасажирів Lufthansa

Як пише The Independent, з 15 січня 2026 року Lufthansa Group оголосила, що більше не допускається використання або зарядка портативних зарядних пристроїв пасажирами під час польоту на борту її літаків.

Відео дня

Одночасно буде обмежена кількість портативних зарядних пристроїв на одного пасажира – максимум дві одиниці.

Крім того, пауербанки більше не дозволяється розміщувати у верхніх багажних відсіках. Замість цього їх необхідно зберігати при собі, в кишені сидіння або в ручній поклажі під сидінням.

При цьому зарядні пристрої повинні мати максимальну потужність батареї 100 ват-годин – портативні зарядні пристрої ємністю від 100 Вт·год до 160 Вт·год повинні бути попередньо схвалені авіакомпанією, перш ніж їх можна буде пронести на борт.

"Нові правила підвищують безпеку на борту як для пасажирів, так і для членів екіпажу: несправний портативний акумулятор з літій-іонними батареями становить потенційну небезпеку загоряння", – заявила авіакомпанія Swiss International Air Lines, що входить до групи Lufthansa.

Водночас використання портативних акумуляторів для роботи необхідних медичних приладів у салоні літака буде як і раніше дозволено.

Тим часом, портативні акумулятори та електронні сигарети, як і раніше, будуть заборонені в здаваному багажі з міркувань безпеки.

За словами авіакомпанії, нові правила відповідають "останнім рекомендаціям міжнародних авіаційних організацій EASA, FAA, IATA та ICAO".

Відзначимо, що крім самої Lufthansa до групи також входять такі популярні авіаперевізники, як Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Eurowings, ITA Airways і Swiss International Air Lines.

Чому авіакомпанії забороняють пауербанки

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, останнім часом різко зросла кількість загорянь портативних зарядних пристроїв в літаках через їх перегрів. При цьому досить часто пасажири навіть не помічали, що їх пауербанки були несправні.

На цьому тлі авіакомпанії по всьому світу почали вводити обмеження на такі пристрої. Крім згаданих вище авіакомпаній, наприкінці минулого року Virgin Australia, Qantas і Jetstar також заборонили своїм пасажирам використовувати портативні зарядні пристрої на борту через ризики для безпеки.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-каналі УНІАН.Туризм.