Причиною стали ризики загоряння неякісних батарей на борту.

Дубайська авіакомпанія Emirates, а також турецька Turkish Airlines оголосили про заборону на використання повербанків під час польотів. Брати їх із собою все ще можна, але заряджати гаджети на борту – ні.

Під використанням авіакомпанії розуміють як зарядку самого повербанка від бортової мережі, так і підзарядку пристроїв безпосередньо від нього, пишуть Bloomberg і The Sun.

Також встановлено обмеження на кількість і потужність: згадані авіакомпанії дають змогу провозити не більше одного зовнішнього акумулятора, а його ємність не має перевищувати 100 ват-годин (приблизно 27 000 мАг).

Відео дня

Зберігати пристрої на багажних полицях також заборонено – їх можна тримати тільки в кишеньці крісла перед собою або в сумці під сидінням.

Посилення правил пояснюють безпекою – щоб знизити ризики загоряння неякісних батарей на борту. Раніше схожі обмеження також ввела південнокорейська авіакомпанія Air Busan.

Раніше стало відомо, що пауербанки Xiaomi, Anker та інших брендів масово знімають із продажу через "ризики безпеки". Власникам згаданих пристроїв настійно рекомендують здати їх або утилізувати.

Нагадаємо, з червня в Європі почали діяти нові вимоги до "екодизайну" смартфонів. Тепер усі девайси, що надходять на ринок ЄС, мають бути стійкими до "випадкових падінь", захищеними від пилу й бризок, а також отримувати щонайменше п'ять років оновлень ОС.

Вас також можуть зацікавити новини: