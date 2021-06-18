За словами комунальників, усі 14 пляжів столиці готові до купального сезону.

У Києві цього тижня нарешті встановилася спекотна та суха погода, тож жителі та гості столиці заполонили міські пляжі.

За прогнозами синоптиків, така погода протримається і протягом найближчих довгих вихідних.

І хоча у столиці ще офіційно не оголошували про початок купального сезони, кияни вирішили не чекати відмашки - кажуть, що вода вже достатньо тепла.

Тим часом рятувальники на пляжах Києва вже пройшли підготовку та вийшли на пости.

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За словами комунальників, усі 14 пляжів столиці готові до купального сезону, щоправда, на двох з них купатися небезпечно через високі показники забрудненості - "Галерному" та "Райдужному". Усі інші, за словами Держпродспоживслужби, безпечні. На них регулярно чистять пісок та проводять дослідження. Більшість столичних пляжів відповідають міжнародним стандартам класифікації та мають блакитний прапор.

Також вчора столичні водолази-рятувальники продемонстрували відпочиваючим методи порятунку потопаючих, показали, як правильно надавати потерпілому першу домедичну допомогу, і нагадали жителям столиці правила безпечного відпочинку біля водойм.

Які пляжі працюватимуть у Києві

Держпродспоживслужба Києва вже перевірила підготовку 14 міських пляжів до купального сезону. Йдеться про пляжі у Дніпровському районі: «Венеція», «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Передмістна Слобідка», «Райдуга», «Тельбін» та «Центральний»; у Деснянському - пляжі «Троєщина» та «Чорторий»; у Голосіївському - «Галерний» та у Оболонському - «Вербний» та «Пуща-Водиця».

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Автор: Марина Григоренко