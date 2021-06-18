Зокрема, на восьми пляжах у воді виявили перевищення допустимого показника кишкової палички.

Вода на території більшості міських пляжів Києва не відповідає санітарним вимогам, тому фахівці рекомендують відпочивати там без купання.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління Держпродспоживслужби в Києві щодо результатів санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних досліджень проб води на пляжах міста.

Так, станом на сьогодні у дослідженнях зафіксовано невідповідність вимогам Державних санітарних правил проб води відкритих водойм: перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) на пляжах «Венеція», «Веселка», «Молодіжний», «Передмістна Слобідка», «Райдуга», «Тельбін», «Чорторий» та «Центральний»; водневий показник – пляжі «Райдуга» та «Галерний»; біохімічна потреба в кисні (БПК5): пляжі «Райдуга», «Тельбін», «Галерний», «Вербний» та «Пуща-Водиця».

«Рекомендуємо користуватися пляжами, на яких встановлено перевищення санітарних нормативів, виключно як зонами відпочинку без купання», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожКияни через спекотну погоду масово ринули на пляжі (фоторепортаж, відео)Також зазначається, що досліджені проби води з питних фонтанчиків пляжів «Передмістна Слобідка», «Центральний» та «Чорторий» наразі не відповідають вимогам Державних санітарних норм та правил за показником загальне залізо.

Дослідження проведені Державною установою «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».

Пляжі Києва

Наприкінці травня Держпродспоживслужба Києва перевірила підготовку 14 міських пляжів до купального сезону.

Йдеться про пляжі у Дніпровському районі: «Венеція», «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Передмістна Слобідка», «Райдуга», «Тельбін» та «Центральний»; у Деснянському - пляжі «Троєщина» та «Чорторий»; у Голосіївському - «Галерний» та у Оболонському - «Вербний» та «Пуща-Водиця».

Тоді під час обстеження були встановлені певні порушення вимог державних санітарних норм та правил.

11 червня міський голова Віталій Кличко заявив, що у Києві всі 14 комунальних пляжів готові до літнього сезону.

«Офіційно сезон поки не стартував, оскільки температура в Дніпрі ще прохолодна, а відпочинок з купанням, за нормами, дозволений при температурі вищій за 17 градусів», - нагадав Кличко.

За його словами, цього року столиця подала дев’ять муніципальних пляжів для отримання міжнародної екологічної відзнаки «Блакитний прапор». Ця відзнака означає те, що пляжі відповідають найвищим світовим стандартам безпеки та комфорту.

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Автор: Інна Андаліцька