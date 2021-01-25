Протягом останніх років в нацпарку зафіксували інтенсивне збільшення кількості відвідувачів та недостатню кількість існуючих відпочинкових місць і послуг.

Національний природний парк "Сколівські Бескиди" розробляє програму розвитку рекреаційної діяльності на 2021-2026 роки, що передбачає чимало нововведень.

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Як повідомляється на сторінці нацпарку у Facebook, аналіз відвідування території за останні роки показує інтенсивне збільшення кількості відвідувачів та недостатню кількість існуючих відпочинкових місць і послуг. При цьому туристи дедалі більше віддають перевагу комфортним умовам відпочинку та якісному сервісу.

Зокрема, на території нацпарку "Сколівські Бескиди" у найближчі п'ять років планують облаштувати:

два нові автомаршрути та два нові гірські веломаршрути;

нові рекреаційні пункти: водоспад Гуркало, Східницька Лісковатиця, Святослав, Луги – в околицях села Урич, Гори – в околицях сіл Підгородці, Ямельниця;

візит-центр та музей парку в палаці баронів Гредлів;

два тролеї та два мотузкові парки;

вольєри, звіринці для спостереження за природніми явищами, повадками звірів.

Також програма передбачає наступні заходи:

- Розвиток глемпінгового туризму (більш комфортний варіант кемпінгу - ред.).

- Утримання існуючої мережі туристичних шляхів (146 км) у належному стані, обстеження територій на предмет створення нових рекреаційних пунктів;

- В урочищі «Павлів потік» на маршруті «До джерел мінеральної води» замінити існуюче гравійно-грунтове на тверде покриття, що дасть можливість відвідування його людьми з обмеженими фізичними можливостями.

Розвиток туризму на Львівщині

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Автор: Марина Григоренко