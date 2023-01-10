За четвертий квартал 2022 року український паспорт перемістився з 35-го на 36-те місце в рейтингу через зміни в позиціях інших країн.

Експерти з питань громадянства прогнозують, що паспорт України може увійти в десятку найсильніших паспортів світу, якщо країна вступить до Європейського Союзу.

Як свідчать опубліковані 10 січня дані індексу паспортів світу на перший квартал 2023 року від компанії Henley & Partners, засновані на даних Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), за звітний період український паспорт перемістився з 35-го на 36-те місце в рейтингу через зміни в позиціях інших країн. При цьому за останні три місяці україна не укладала договорів про безвізове переміщення – наразі власники паспорту України мають змогу пересуватися без візи чи з візою по прибуттю по 144 країнам світу.

Водночас аналітики Henley & Partners нагадують, що громадянам України було надано право на проживання та роботу в Європейському Союзі на строк до трьох років відповідно до європейського плану дій у надзвичайних ситуаціях на період найбільшої міграційної кризи цього століття.

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"Піднявшись на 24 позиції за останне десятиліття, Україна, скоріше за все, увійде до десятки найсильніших паспортів світу, якщо вступить до ЄС. Перемовини про членство мають початися в найближчі декілька місяців, після схвалення заявки України на отримання статусу кандидата в ЄС в червні 2022 року", – прогнозують експерти Henley & Partners.

Водночас, як зазначають укладачі рейтингу, п'ятий рік поспіль рейтинг найсильніших паспортів світу за кількістю безвізових напрямків (чи з візою по прибуттю) очолює Японія – для власників її паспортів відкриті 193 країни світу з 227. Сінгапур та Південна Корея зайняли друге місце з результатом 192 безвізових напрямки.

При цьому станом на початок 2023 року показники глобальних подорожей досягнули 75% від допандемійного рівня. Однак більш глибокий аналіз даних вказує на найбільший розрив за 18-річну історію індексу між його лідерами та аутсайдерами: громадяни Афганістану, чий паспорт залишається на останньому місці, можуть подорожувати по 27 країнам світу безвізово, констатують в Henley & Partners.

Аналіз експертів Henley & Partners також вказує на зв'язок між силою паспорту та економічним впливом країни. Власники паспортів Афганістану, Іраку (29 безвізових напрямки) та Сирії (30) фактично позбавлені можливості не тільки безвізових подорожей, а також економічного розвитку.

"Індекс – це корисний інструмент для мандрівників. Однак для громадян світу та міжнародних бізнесменів кращим показником економічних можливостей, наданих їхніми паспортами, є показник того, яка частина світового ВВП доступна їм без візи. Наш аналіз на основі індексу паспортів вказує, який економічний потенціал забезпечує кожен паспорт, і його можна використовувати як інструмент для розуміння постійно зростаючої економічної нерівності та нерівності в рівні добробуту", – пояснює голова групи компаній Henley & Partners та засновник концепціі Індекса паспортів Кріс Келін.

На мікрорівні досліждення Henley & Partners вказує, що всього 6% паспортів в усьому світі дає своїм власникам безвізовий доступ до більш ніж 70% світової економіки.

Наприклад, зазначають в Henley & Partners, японський паспорт дає безвізовий доступ до 193 пунктів призначення (85% світу). У сукупності на ці країни припадає 98% світової економіки (при цьому внесок Японії у ВВП становить близько 5%). Щоб порівняти цю цифру з паспортом із нижньої частини, власники паспорту Нігерії можуть отримати безвізовий доступ всього до 46 пунктів призначення (20% світу), і на ці країни припадає лише 5% світового ВВП. В нижній частині рейтингу паспорт Афганістану забезпечує безвізовий доступ до 12% світу і меньш ніж 1% світового ВВП.

З точки зору процентного співвідношення від світового ВВП, США та Китай відповідають за 25% та 19% відповідно, але власники американських паспортів можуть отримати безвізовий доступ ще до 43% світового ВВП, внаслідок чого їх загальна частка досягає 68%, тоді як власники китайських паспортів можуть отримати безвізовий доступ лише до додаткових 7%, внаслідок чого їхній загальний показник становить лише 26% світового валового внутрішнього продукту.

Південна Корея та Росія мають схожі національні ВВП, які становлять близько 1,9% світового економічного виробництва. Проте, Південна Корея має 192 бали згідно з індексом паспортів, що дає власникам її паспортів доступ до 81% світового ВВП, в той час як у Росії 118 балів, що дає власникам її паспортів доступ до 19% світової економіки.

Вступ України до Євросоюзу

28 лютого 2022 року, одрзу після повномасштабного вторгнення Росії, президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство нашої країни в ЄС. Статус кандидата на вступ до Євросоюзу також захотіли отримати Молдова та Грузія.

23 червня Європарламентухвалив резолюцію щодо надання українській державі та Молдові статусу кандидатів на вступ в Євросоюз.

Віце-прем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у листопаді 2022 року заявила, що Україна може вступити до ЄС навіть без завершення війни.

На початку січня 2023 року глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що лідери країн-членів Євросоюзу порушать питання початку переговорів щодо вступу України на наступному саміті Україна-ЄС, що має відбутися на початку березня цього року.

При цьому, згідно з результатами опитувань, більшість мешканців Євросоюзу та України підтримують її приєднання.

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