У світі існує величезна кількість прекрасних місць, які мріють відвідати туристи. Однак далеко не всі з них раді такому інтересу через надмірний туризм. Доходить до того, що ті вводять величезні податки для туристів, щоб трішки знизити потоки, як, наприклад, Венеція або Амстердам.
З іншого боку, є й ті, хто навпаки радий гостям за будь-яких обставин. Популярна платформа з бронювання житла Booking.com назвала найбільш гостинні туристичні напрямки в 2024 році, грунтуючись на відгуках своїх користувачів.
У підсумку укладачі рейтингу дійшли до висновку, що найбільше раді бачити туристів в бразильському місті Арраял-д'Ажуда і в шотландському регіоні Пертшир.
Найбільш гостинні міста на Землі в 2024 році
1. Арраял д'Ажуда, Бразилія.
2. Ермуполіс, Греція.
3. Віана-ду-Каштелу, Португалія.
4. Дейлсфорд, Австралія.
5. Гріндельвальд, Швейцарія.
6. Моав, США.
7. Юзес, Франція.
8. Мазатлан, Мексика.
9. Джайсалмер, Індія.
10. Фудзікавагучіко, Японія.
Найбільш гостинні регіони на Землі в 2024 році
1. Пертшир, Великобританія.
2. Пенху, Тайвань.
3. Бояка, Колумбія.
4. Трентіно – Альто-Адідже, Італія.
5. Лос-Лагос, Чилі.
6. Еронго, Намібія.
7. Отаго, Нова Зеландія.
8. Лапландія, Фінляндія.
9. Астурія, Іспанія.
10. Фрісландія, Нідерланди.
Як повідомляв УНІАН, раніше туристичний експерт Хелен Коффі у своїй колонці для The Independent назвала гідні альтернативи деяким найпопулярнішим туристичним напрямкам світу, які зможуть приємно здивувати туристів в 2024 році.
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