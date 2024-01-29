Найбільше туристів раді бачити в бразильському місті Арраял-д'Ажуда і в шотландському регіоні Пертшир.

У світі існує величезна кількість прекрасних місць, які мріють відвідати туристи. Однак далеко не всі з них раді такому інтересу через надмірний туризм. Доходить до того, що ті вводять величезні податки для туристів, щоб трішки знизити потоки, як, наприклад, Венеція або Амстердам.

З іншого боку, є й ті, хто навпаки радий гостям за будь-яких обставин. Популярна платформа з бронювання житла Booking.com назвала найбільш гостинні туристичні напрямки в 2024 році, грунтуючись на відгуках своїх користувачів.

У підсумку укладачі рейтингу дійшли до висновку, що найбільше раді бачити туристів в бразильському місті Арраял-д'Ажуда і в шотландському регіоні Пертшир.

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Найбільш гостинні міста на Землі в 2024 році

1. Арраял д'Ажуда, Бразилія.

2. Ермуполіс, Греція.

3. Віана-ду-Каштелу, Португалія.

4. Дейлсфорд, Австралія.

5. Гріндельвальд, Швейцарія.

6. Моав, США.

7. Юзес, Франція.

8. Мазатлан, Мексика.

9. Джайсалмер, Індія.

10. Фудзікавагучіко, Японія.

Найбільш гостинні регіони на Землі в 2024 році

1. Пертшир, Великобританія.

2. Пенху, Тайвань.

3. Бояка, Колумбія.

4. Трентіно – Альто-Адідже, Італія.

5. Лос-Лагос, Чилі.

6. Еронго, Намібія.

7. Отаго, Нова Зеландія.

8. Лапландія, Фінляндія.

9. Астурія, Іспанія.

10. Фрісландія, Нідерланди.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристичний експерт Хелен Коффі у своїй колонці для The Independent назвала гідні альтернативи деяким найпопулярнішим туристичним напрямкам світу, які зможуть приємно здивувати туристів в 2024 році.

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