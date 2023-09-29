Податок на нічліг у столиці Нідерландів підвищиться до 12,5% від вартості готельного номера.

У столиці Нідерландів Амстердамі у 2024 році піднімуть туристичний податок і, таким чином, він стане найвищим в Європейському Союзі та четвертим за величиною в усьому світі.

Згідно з планами міської влади, податок на нічліг підвищиться до 12,5% від вартості готельного номера. Таким чином, туристам доведеться заплатити 12,5 євро за ніч у номері вартістю 100 євро, пише Express.

Також туристичний податок планують підвищити для пасажирів круїзних лайнерів: за новими тарифами їм доведеться заплатити 11 євро з людини замість 8 євро зараз.

Відео дня

Як повідомила фінансовий директор міста Хестер ван Бюрен, гроші, отримані від податків, будуть використані для оплати послуг місцевим жителям, а не для того, щоб відлякувати туристів.

"Звісно, було б добре, якби високий податок допомагав проти надмірного туризму, але тоді й грошей було б менше", – констатувала вона.

Також, за словами ван Бюрен, влада міста роздумує над тим, щоб ввести податок для одноденних туристів, як це, наприклад, зробили в італійській Венеції.

"Нам також доводиться мати справу з одноденними туристами. Звісно, не можна поставити турнікети, щоб ніхто не міг потрапити в місто, але ми збираємося подумати над тим, як змусити денних відвідувачів платити якийсь міський податок", – заявила чиновниця.

Як Амстердам бореться з надмірним туризмом

Амстердам, який є одним з найбільш відвідуваних туристичних міст світу, в останні роки активно бореться з овертуризмом.

Зокрема, з літа 2023 року влада столиці Нідерландів заборонила круїзним лайнерам заходити в центр міста.

Крім того, до цього влада міста вирішила закрити знаменитий квартал "червоних ліхтарів" і заборонити палити марихуану в цьому районі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.