Європа знаменита великою кількістю прилеглих островів на будь-який смак і бюджет, проте деякі з них, на зразок Мікіноса, Ібіци або Санторіні, буквально забиті туристам.
Проте, для тих, хто любить більш усамітнений відпочинок, знайдеться чимало менш відомих, але настільки ж прекрасних місць, куди можна втекти, щоб позбутися галасливих натовпів і стати ближче до природи, пише CNN.
Найкращі островів в Європі, куди можна втекти від натовпів туристів
- Схірмонніког, Нідерланди
- Хеймаей, Вестманнаяр, Ісландія
- Острів Флорес, Азорські острови, Португалія
- Наустхольмен, Норвегія
- Острів Тірі, Шотландія
- Архіпелаг Берланга, Португалія
- Алікуди, Сицилія, Італія
- Скірос, Греція
- Острів Ратлін, Північна Ірландія
- Аланд, Фінляндія
Як повідомляв УНІАН, раніше туристичне видавництво Fodor назвало 10 найбільш переповнених туристами напрямків, яких варто уникати у 2023 році.
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