Острів Флорес на Азорах / фото ua.depositphotos.com

Європа знаменита великою кількістю прилеглих островів на будь-який смак і бюджет, проте деякі з них, на зразок Мікіноса, Ібіци або Санторіні, буквально забиті туристам.

Проте, для тих, хто любить більш усамітнений відпочинок, знайдеться чимало менш відомих, але настільки ж прекрасних місць, куди можна втекти, щоб позбутися галасливих натовпів і стати ближче до природи, пише CNN.

Найкращі островів в Європі, куди можна втекти від натовпів туристів

  • Схірмонніког, Нідерланди
  • Хеймаей, Вестманнаяр, Ісландія
  • Острів Флорес, Азорські острови, Португалія
  • Наустхольмен, Норвегія
  • Острів Тірі, Шотландія
  • Архіпелаг Берланга, Португалія
  • Алікуди, Сицилія, Італія
  • Скірос, Греція
  • Острів Ратлін, Північна Ірландія
  • Аланд, Фінляндія

Як повідомляв УНІАН, раніше туристичне видавництво Fodor назвало 10 найбільш переповнених туристами напрямків, яких варто уникати у 2023 році.

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