Переповнені туристами найпопулярніші європейські острови мають чимало менш відомих, але настільки ж прекрасних альтернатив.

Європа знаменита великою кількістю прилеглих островів на будь-який смак і бюджет, проте деякі з них, на зразок Мікіноса, Ібіци або Санторіні, буквально забиті туристам.

Проте, для тих, хто любить більш усамітнений відпочинок, знайдеться чимало менш відомих, але настільки ж прекрасних місць, куди можна втекти, щоб позбутися галасливих натовпів і стати ближче до природи, пише CNN.

Найкращі островів в Європі, куди можна втекти від натовпів туристів

Схірмонніког, Нідерланди

Хеймаей, Вестманнаяр, Ісландія

Острів Флорес, Азорські острови, Португалія

Наустхольмен, Норвегія

Острів Тірі, Шотландія

Архіпелаг Берланга, Португалія

Алікуди, Сицилія, Італія

Скірос, Греція

Острів Ратлін, Північна Ірландія

Аланд, Фінляндія

Як повідомляв УНІАН, раніше туристичне видавництво Fodor назвало 10 найбільш переповнених туристами напрямків, яких варто уникати у 2023 році.

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