Названо найбільш переповнені аеропорти світу в 2024 році / фото ua.depositphotos.com

Міжнародний аеропорт Хартсфілд-Джексон Атланта (США), як і роком раніше, визнали найбільш завантаженим аеропортом світу.

Згідно з даними компанії OAG, що аналізує статистику авіаподорожей, порівняно з минулим роком пасажиропотік через аеропорт Атланти збільшився на 2% і сягнув 62,74 мільйонів місць. Проте, це все ще на 1% менше, ніж у допандемійний 2019 рік.

Водночас Міжнародний аеропорт Дубай, що є найбільшим цивільним аеропортом Об'єднаних Арабських Еміратів, зберіг друге місце в рейтингу, наростивши пасажиропотік на 7% порівняно з 2023 роком і на 12% відносно 2019 року – тут аналітики зафіксували майже 60,24 мільйона пасажирських місць.

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Замкнув трійку лідерів Міжнародний аеропорт Токіо (Ханеда) в Японії – з 55,2 мільйонами сидінь він знову посідає третє місце, це на 5% більше за 2023 рік і на 1% більше за 2019 рік.

Загалом у першій десятці найбільш завантажених аеропортів світу за 2024 рік особливих змін не спостерігалося – перші шість місць збігалися з 2023 роком, тоді як помітно поліпшили свої позиції китайські аеропорти. На тлі відкриття кордонів Китаю для масового туризму після пандемії коронавірусу в січні 2023 року, Міжнародний аеропорт Гуанчжоу-Байюнь піднявся з десятого місця на сьоме (48,85 мільйона пасажирів, +12% порівняно з 2023 роком, +9% порівняно з 2019 роком), а Міжнародний аеропорт Пудун (Шанхай) злетів на дев'яте місце з п'ятнадцятого роком раніше (48,5 мільйона пасажирів, +29% порівняно з 2023 роком, +3% порівняно з 2019 роком).

10 найбільш завантажених аеропортів світу у 2024 році

  1. Міжнародний аеропорт Хартсфілд-Джексон Атланта (США).
  2. Міжнародний аеропорт Дубая (ОАЕ).
  3. Міжнародний аеропорт Токіо Ханеда (Японія).
  4. Лондонський аеропорт Хітроу (Велика Британія).
  5. Міжнародний аеропорт Даллас/Форт-Уерт (США).
  6. Міжнародний аеропорт Денвера (США).
  7. Міжнародний аеропорт Гуанчжоу-Байюнь (Китай).
  8. Міжнародний аеропорт Стамбул (Туреччина).
  9. Міжнародний аеропорт Пудун (Китай).
  10. Міжнародний аеропорт Чикаго О'Хара (США).
Найбільш переповнені аеропорти світу у 2024 році / фото www.oag.com

Серед європейських аеропортів найзавантаженішим є Лондонський аеропорт Хітроу (Велика Британія), що посів четверте місце у глобальному рейтингу, за ним розташувалися Міжнародний аеропорт Стамбул (Туреччина) і Міжнародний аеропорт Париж – Шарль-де-Голль (Франція).

10 найбільш завантажених аеропортів Європи у 2024 році

  1. Лондонський аеропорт Хітроу (Велика Британія).
  2. Міжнародний аеропорт Стамбул (Туреччина).
  3. Міжнародний аеропорт Париж - Шарль-де-Голль (Франція).
  4. Амстердамський аеропорт Схіпхол (Нідерланди).
  5. Аеропорт Франкфурт-на-Майні (Німеччина).
  6. Аеропорт Мадрид - Барахас ім. Адольфо Суареса (Іспанія).
  7. Міжнародний аеропорт Барселона - Ель-Прат (Іспанія).
  8. Міжнародний аеропорт Рим-Фьюмічіно (Італія).
  9. Міжнародний аеропорт Мюнхен (Німеччина).
  10. Лондонський аеропорт Гатвік (Велика Британія).

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти назвали найбезпечніші авіакомпанії світу. Очолив рейтинг національний перевізник Нової Зеландії Air New Zealand.

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