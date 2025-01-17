У 2024 році пасажиропотік через нього зріс на 2%.

Міжнародний аеропорт Хартсфілд-Джексон Атланта (США), як і роком раніше, визнали найбільш завантаженим аеропортом світу.

Згідно з даними компанії OAG, що аналізує статистику авіаподорожей, порівняно з минулим роком пасажиропотік через аеропорт Атланти збільшився на 2% і сягнув 62,74 мільйонів місць. Проте, це все ще на 1% менше, ніж у допандемійний 2019 рік.

Водночас Міжнародний аеропорт Дубай, що є найбільшим цивільним аеропортом Об'єднаних Арабських Еміратів, зберіг друге місце в рейтингу, наростивши пасажиропотік на 7% порівняно з 2023 роком і на 12% відносно 2019 року – тут аналітики зафіксували майже 60,24 мільйона пасажирських місць.

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Замкнув трійку лідерів Міжнародний аеропорт Токіо (Ханеда) в Японії – з 55,2 мільйонами сидінь він знову посідає третє місце, це на 5% більше за 2023 рік і на 1% більше за 2019 рік.

Загалом у першій десятці найбільш завантажених аеропортів світу за 2024 рік особливих змін не спостерігалося – перші шість місць збігалися з 2023 роком, тоді як помітно поліпшили свої позиції китайські аеропорти. На тлі відкриття кордонів Китаю для масового туризму після пандемії коронавірусу в січні 2023 року, Міжнародний аеропорт Гуанчжоу-Байюнь піднявся з десятого місця на сьоме (48,85 мільйона пасажирів, +12% порівняно з 2023 роком, +9% порівняно з 2019 роком), а Міжнародний аеропорт Пудун (Шанхай) злетів на дев'яте місце з п'ятнадцятого роком раніше (48,5 мільйона пасажирів, +29% порівняно з 2023 роком, +3% порівняно з 2019 роком).

10 найбільш завантажених аеропортів світу у 2024 році

Міжнародний аеропорт Хартсфілд-Джексон Атланта (США). Міжнародний аеропорт Дубая (ОАЕ). Міжнародний аеропорт Токіо Ханеда (Японія). Лондонський аеропорт Хітроу (Велика Британія). Міжнародний аеропорт Даллас/Форт-Уерт (США). Міжнародний аеропорт Денвера (США). Міжнародний аеропорт Гуанчжоу-Байюнь (Китай). Міжнародний аеропорт Стамбул (Туреччина). Міжнародний аеропорт Пудун (Китай). Міжнародний аеропорт Чикаго О'Хара (США).

Серед європейських аеропортів найзавантаженішим є Лондонський аеропорт Хітроу (Велика Британія), що посів четверте місце у глобальному рейтингу, за ним розташувалися Міжнародний аеропорт Стамбул (Туреччина) і Міжнародний аеропорт Париж – Шарль-де-Голль (Франція).

10 найбільш завантажених аеропортів Європи у 2024 році

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти назвали найбезпечніші авіакомпанії світу. Очолив рейтинг національний перевізник Нової Зеландії Air New Zealand.

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