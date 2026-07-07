Найкращі острови Європи для відпочинку у 2026 році: хто очолив рейтинг

Експерти оцінили 80 європейських островів за погодою, гастрономією та природою.

Якщо ви маєте бажання провести відпустку на одному з європейських островів, але не можете визначитися з напрямком, нове дослідження від Saga Holidays допоможе зробити вибір.

Як пише Euronews, фахівці туристичної компанії проаналізували 80 островів Європи, оцінивши їх за трьома критеріями: погодні умови (кількість сонячних днів, опади, вітер і комфортна температура); можливості для гастрономічного відпочинку (кількість ресторанів, кафе та барів з урахуванням площі острова); кількість зелених зон і природних територій.

Під час підрахунку підсумкових балів найбільшу вагу мала природа – 45%, погодні умови становили 35%, а гастрономія – 20%.

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За результатами дослідження до десятки найкращих увійшли переважно острови Іспанії та Хорватії – вони посіли дев'ять із десяти місць рейтингу.

Найкращі острови Європи для відпочинку у 2026 році

Переможцем рейтингу став Тенерифе – найбільший із Канарських островів. Він набрав 95 зі 100 можливих балів. У Saga Holidays зазначають, що перше місце Тенерифе забезпечило поєднання мальовничих природних ландшафтів, якісної місцевої кухні та великої кількості сонячних днів.

Друге місце посіла Ла-Пальма (94 бали), яку часто називають La Isla Bonita – "Красивий острів". Вона має статус біосферного заповідника ЮНЕСКО завдяки багатій природі та прихильності до принципів сталого розвитку.

Третім став португальський архіпелаг Мадейра (93 бали), де розташований унікальний лавровий ліс Лаурісільва, внесений до списку Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

До першої п'ятірки також увійшли два хорватські острови – середньовічна Корчула та мальовничий Млет, який вважається чудовим місцем для любителів активного відпочинку.

Топ-10 найкращих островів Європи

Тенерифе (Канарські острови, Іспанія) – 95/100;

Ла-Пальма (Канарські острови, Іспанія) – 94/100;

Мадейра (Португалія) – 93/100;

Корчула (Хорватія) – 92/100;

Млет (Хорватія) – 90/100;

Мальорка (Балеарські острови, Іспанія) – 89/100;

Лошинь (Хорватія) – 88/100;

Брач (Хорватія) – 87/100;

Гран-Канарія (Іспанія) – 86/100;

Ла-Гомера (Іспанія) – 85/100.

Де в Європі найкраща погода

У категорії найкращих погодних умов беззаперечними лідерами стали Канарські острови, які славляться м'яким кліматом протягом усього року.

Перше місце знову посів Тенерифе, який отримав 88 балів зі 100.

До трійки також увійшли:

Тенерифе – 88/100;

Ла-Гомера – 86/100;

Гран-Канарія – 85/100.

Крім того, Канарський архіпелаг був визнаний найкращим архіпелагом Європи завдяки поєднанню сприятливого клімату, природи та туристичної інфраструктури.

Найкращі острови для гастрономічного туризму

Якщо головною метою подорожі є кухня, то найкращим вибором стане Італія.

До трійки лідерів увійшли:

Капрі – 75/100;

Сардинія – 66/100;

Санторіні (Греція) – 65/100.

На Капрі туристам рекомендують скуштувати традиційний салат "Капрезе", а також місцеві равіолі капрезе – свіжу пасту з начинкою із сиру качотта, пармезану та майорану, яку подають із легким томатним соусом.

Найзеленіші острови Європи

Рейтинг островів із найбільшою кількістю природних територій очолила Хорватія.

До першої трійки потрапили:

Млет (Хорватія) – 86/100;

Мадейра (Португалія) – 85/100;

Корчула (Хорватія) – 83/100.

Йдеться, що Млет часто називають "Зеленим островом". Попри те, що він менш відомий серед туристів, ніж Дубровник чи Спліт, експерти вважають його чудовим місцем для тих, хто хоче поєднати відпочинок із знайомством із природою Хорватії.

Інші новини про подорожі

Нагадаємо, експерти назвали країни з найчистішою водою в озерах, придатних для літнього купання. Лідером рейтингу стала Австрія – 96,5% її внутрішніх вод для купання визнані відмінними. Йдеться, що гірський рельєф Альп, які вкривають дві третини країни, утворює природні резервуари з чистою водою.

Друге місце посіла Фінляндія (94,7%), яка має понад 180 тисяч озер. Наприклад, озеро Туусула на півдні країни прогрівається до 18–22°C, а Саймаа – найбільше фінське озеро й четверте за розміром у Європі – вражає лабіринтом майже з 14 тисяч островів.

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