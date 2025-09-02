Нові правила покликані захищати природні ресурси та поважати прибережні райони країни.

Туристи в Греції можуть отримати величезний штраф за одне заняття, яким зазвичай займаються багато відпочивальників. Про це пише Daily Express.

Зазначається, що масовий туризм справив величезний вплив на цей регіон, і грецький уряд шукає способи захистити свої незаймані пляжі та стародавні руїни.

Будуть введені нові штрафи, щоб забезпечити благополуччя країни, а туристам слід бути обережнішими зі своєю поведінкою. Суворіші правила послужать стримувальним фактором та інструментом контролю. Основна увага уряду приділяється збереженню краси пляжів і цілісності археологічних пам'яток, незважаючи на триваюче зростання туризму.

"Але якщо вам подобається збирати черепашки або гальку на пляжі, тепер ви можете отримати штраф", - сказано в статті.

Важливо, що нові правила привернули увагу відпочивальників. Туристам, які виносять ці природні елементи з прибережних зон, що охороняються, тепер загрожує штраф у розмірі до 1000 євро (близько 48 тисяч гривень). Ідея нового правила полягає в захисті тендітної екосистеми пляжів Греції, де навіть такі, здавалося б, нешкідливі дії, як збирання черепашок, можуть порушити місцеву фауну і сприяти ерозії прибережних ландшафтів.

Зазначається, що нові правила покликані захищати природні ресурси та поважати прибережні райони країни. Туристів закликають замислитися над тим, як їхні дії можуть вплинути на навколишнє середовище.

Також буде введено нові правила щодо шезлонгів. Грецький закон давно вимагає, щоб 70% громадських пляжних територій були вільні від шезлонгів і орендованих стільців. Тепер дотримання цього правила посилюється, і на фізичних та юридичних осіб за його порушення накладаються штрафи.

Крім того, туристам слід дотримуватися правил під час подорожей, щоб захистити природні ландшафти й уникнути великих штрафів.

Штрафи для туристів

Британському туристу, спійманому на виході з Помпей з рюкзаком, повним каміння, загрожує великий штраф від італійської влади. 51-річний шотландець був виявлений із шістьма вкраденими фрагментами - п'ятьма каменями і цеглою, незаконно зібраними на місці давньоримських археологічних розкопок.

