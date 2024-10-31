Вадим Хлюдзинський

Ображена назвала жінку егоїсткою, натомість у соцмережах її підтримали.

Жінка відмовилася поступитися місцем у літаку мамі, яка хотіла сидіти поруч зі своїми дітьми під час польоту. Цей вчинок викликав чималло дискусій як на борту, так і пізніше у соцмережах, повідомляє Express.

Зазначається, що пасажирка, яка навмисно забронювала місце біля проходу попереду, щоб полегшити хвилювання, пояснила, що вважає за краще бути ближче до ряду виходів.

Однак невдовзі після посадки інша пасажирка підійшла до неї з проханням поміняти місце, оскільки дитячі крісла були розкидані по всьому літаку.

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"Вона хотіла моє місце, щоб сидіти ближче до своїх дітей. Я подивилася, де її місце, і це було середнє сидіння ззаду. Я ввічливо відмовився, пояснивши, що доплатила саме за це місце і мені незручно його міняти. Вона помітно засмутилася і почала називати мене егоїсткою, кажучи, що її дітям потрібно, щоб вона була поруч під час польоту. Стюардеса навіть намагалася попросити мене передумати, але я стояла на своєму", - розповіла жінка.

Зрештою мати знайшла іншого пасажира, який не був проти помінятися місцем. Тим не менш, "егоїстка" випадково почула, як мати обговорювала її з іншими пасажирами, що змусило її запитати, чи не була вона занадто жорсткою:

"Вона весь політ ставилася до мене холодно. Я чула, як вона розмовляла з оточуючими про те, наскільки я була грубою та безсердечною. Тепер мені цікаво, чи не була я занадто жорсткою".

Коментуючи її публікацію, один з користувачів соцмереж сказав: "Ти точно не "дірка". Це має виправити авіакомпанія, а не пасажири, які вже доплатили, щоб сидіти там, де вони хочуть".

Інший користувач зауважив: "Як би жорстко це не звучало, це її проблема, а не ваша. У ситуації, коли ви не доплатили за це місце і не відчували б тривоги на іншому місці, я міг би сказати інакше, але в вашій ситуації - зовсім не "дірка!".

"Битва" за місця у літаках

Раніше УНІАН повідомляв, чи можна просити інших помінятися з ними місцями в літаку. Далеко не в усіх випадках варто просити інших пасажирів помінятися з вами місцями.

Так, нещодавно на рейсі Ryanair виникла масова бійка пасажирів за місця, через що літак довелося екстрено посадити приблизно через годину після вильоту.

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