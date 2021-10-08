Також глядачі зможуть дізнатися, як живе унікальна пакистанська сім'я з 53 дітьми.

У новому епізоді тревел-шоу "Світу навиворіт" про Пакистан, що вийде 9 жовтня о 18:30 на телеканалі 1+1, Дмитро Комаров дізнається, яке це – мати трьох дружин і побуває в родині, де 53 дитини.

Як повідомляє прес-служба 1+1, команда проекту відправиться в провінцію Пенджаб, щоб познайомитися з місцевим "султаном", який, як у відомій пісні, має трьох дружин. Героєм випуску стане пакистанець Аднан, у якого за європейськими мірками досить незвичайне життя. У свої 22 роки він живе під одним дахом одразу з трьома дружинами і виховує чотирьох дітей. Дмитро Комаров отримав унікальний шанс провести цілий день з Аднаном і його подружжям і з перших вуст дізнатися про побут і стосунки в мусульманських сім'ях. Такі інтерв'ю – велика рідкість, оскільки за місцевою традицією, жінкам забороняють спілкуватися з іншими чоловіками.

Телеведучий дізнається, як уживаються під одним дахом одразу кілька дружин, чи ревнують чоловіка, як вони виховують дітей, поділяють домашні обов'язки і чому йдуть на такі шлюби. Також Комаров розбереться, наскільки легко для чоловіка мати три дружини, адже за законами Шаріату, ісламського кодексу поведінки, чоловік повинен в рівній мірі забезпечити своїх дружин усім необхідним, в тому числі і житлом.

"Розмірковуючи про закони ісламу, які дозволяють багатоженство, комусь здається, що релігія подбала тільки про інтереси чоловіків, наділивши їх безліччю привілеїв. Але насправді ці закони з'явилися в період, коли чоловіки зловживали багатоженством. Деякі заводили до сотні дружин і в результаті в рівній мірі не могли забезпечити всіх ні турботою, ні фінансово. Тоді релігійні приписи лімітували кількість дружин до чотирьох і були чітко позначені правила для таких сімей", – розповів Комаров.

Згідно з цими правилами, кожна жінка повинна отримувати однакову кількість уваги і турботи від чоловіка. Своєю чергою завдання дружин – в рівній мірі піклується про родинне вогнище і виховувати дітей. Але попри це, любити всіх дружин однаково Коран не приписує – серцю ж не накажеш. Дмитро Комаров дізнається, чи є місце почуттям в сучасній мусульманській родині.

Сімейні традиції Пакистану команда "Світу навиворіт" продовжить вивчати в місті Кветта, де дізнається, що означає "багатодітна сім'я по-пакистански". Якщо у нас так називають сім'ї, де по три дитини, то в цій країні зовсім інші мірки.

Комаров загляне в гості до лікаря Мухаммеда Аджані, який прославився на всю країну незвичайним рекордом – у нього 53 дитини, а дружини майже весь час вагітні. Багатодітному татові всього 47 років і одружився він вперше 20 років тому. На момент зйомки програми двоє з трьох дружин пакистанця були вагітні. Але на цьому Мухаммед Аджан не збирається зупинятися. Чоловік хоче стати батьком ста дітей, тому планує одружитися вчетверте.

Читайте такожМайбутнє України і залізнична розкіш: що покажуть в новому сезоні "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим""Мені страшно уявити, яка колосальна відповідальність лежить на цьому чоловікові. У нього 53 дитини, скоро буде 55. І всі ці діти залежать тільки від нього. Мухаммед Аджан каже, що в усьому покладається на Аллаха і вірить, що кому він дає дітей, також дає можливість про них і подбати", – розповів Комаров.

Телеведучий познайомиться з великою родиною доктора і дізнається, скільки грошей необхідно для її утримання, адже навіть, щоб пригостити морозивом всіх дітей, потрібен візок солодощів, а щоб нагодувати всіх членом сім'ї, Мухаммед закуповує продукти вантажівками.

Цікаво, що в подарунок дітям Дмитро Комаров привіз особливі сувеніри з України. Їх зробила вручну одна з телеглядачок "Світу навиворіт".

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Автор: Марина Григоренко