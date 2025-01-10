Жінку звинувачують у тому, що вона вилила відбілювач у їжу в ресторані готелю.

Працівницю готелю на популярному іспанському курорті Коста-дель-Соль звинуватили у спробі отруїти туристів, виливши відбілювач у їжу на "шведському столі".

Поліція і прокуратура стверджують, що таким чином 50-річна жінка, яка працювала офіціанткою, хотіла помститися за те, що її робочий контракт у готелі не продовжили, пише The Mirror.

Зазначається, що двоє гостей нібито побачили, як вона виливала жовтувату рідину на тацю з фруктами та йогуртом, після чого вони одразу ж звернулися до адміністратора залу.

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Сама жінка заперечувала всі звинувачення, хоча, за повідомленнями місцевих ЗМІ, експертиза виявила наявність хімікатів у зібраних зразках їжі.

Хоча інцидент стався ще 31 травня 2023 року, широко відомо про нього стало тільки на початку січня 2025 року після підтвердження того, що прокурори домагаються тюремного ув'язнення для обвинуваченої жінки – їй загрожує від двох до шести років за ґратами.

Державні обвинувачі стверджують, що підозрювана діяла з помсти після того, як раніше того самого дня їй повідомили, що її трудовий контракт не буде продовжено.

У попередньому обвинувальному висновку також згадується інший інцидент, що стався п'ятьма днями раніше, 26 травня 2023 року, коли працівниця готелю нібито вилила відбілювач у пляшку молока в барі закладу, якою користувалися її колеги, але не гості.

Зазначимо, останніми роками в Іспанії помітно посилилися антитуристичні настрої. На багатьох популярних напрямках місцеві жителі звинувачують туристів у тому, що їхнє життя перетворилося на жахіття – від зростання цін до свавілля на вулицях. Люди все частіше влаштовують масові протести і всіляко псують життя відпочивальникам.

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