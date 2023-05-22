Оскільки вчені попередили, що у зв'язку з підвищенням температури на планеті на Європу цього року чекає суворе літо, поради з приводу того, як туристам уберегти себе від екстремальної спеки, будуть як ніколи актуальні.
Як зазначають експерти Travel Off Path, якщо туристи під час подорожі Європою опиняться в епіцентрі аномальної спеки, дотримання кількох простих правил істотно спростить їм життя.
Поради туристам щодо виживання при екстремальній спеці в Європі
1. Не допускайте зневоднення. Завжди носіть з собою воду і не забувайте її пити. Це особливо важливо, якщо ви вживаєте алкоголь під час поїздки.
2. Захистіть себе. Візьміть із собою сонцезахисний крем, коли виходите з дому, і не забувайте повторно наносити його протягом дня. Капелюхи та довгі рукави також допоможуть захистити себе від сонця.
3. Перебуваєте більше в приміщенні. Багато активностей всередині приміщення забезпечать перепочинок від спеки. До того ж, музеї, кінотеатри та інші туристичні місця часто оснащені кондиціонерами.
4. Плануйте заздалегідь. Якщо ви їдете в місце, де літні температури можуть бути високими, зателефонуйте в готель перед бронюванням, щоб переконатися, що в ньому є кондиціонер. Вибирайте готелі з басейнами або напрямки, розташовані поблизу від води – океан, море, озера і річки допоможуть вам охолодитися.
Як повідомляв УНІАН, раніше експерти відзначали, що вже цієї весни на кількох популярних європейських напрямках, зокрема, в Іспанії, спостерігалися температури, які зазвичай характерні для середини літа. Тому туристів попередили, що в літні місяці, на які традиційно припадає пік сезону відпусток, в Європі буде ще спекотніше.
У зв'язку з цим були названі найкращі європейські країни для того, щоб уникнути пекельної спеки цього літа – Ірландія та чотири країни Скандинавії.
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