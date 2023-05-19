Цієї весни на кількох популярних напрямках спостерігаються температури, які зазвичай характерні для середини літа.

На тлі прогнозів вчених про те, що на Європу цього літа чекає суворе літо, туристам розповіли, в яких країнах все ж можна буде уникнути пекельної спеки.

Як пише Travel Off Path, вже цієї весни на кількох популярних напрямках спостерігаються температури, які зазвичай характерні для середини літа.

Наприклад, минулого місяця в Іспанії був найспекотніший квітень, коли температура була на 7-11 градусів вище, ніж в середньому для цієї пори року.

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Це змушує багатьох задатися питанням, які температури будуть триматися на континенті в літні місяці – у пік відпусток. Ось кілька напрямків, де, ймовірно, буде не так жарко.

Топ-5 європейських напрямків, щоб уникнути пекельної спеки цього літа

1. Ірландія. Це прекрасне місце для літнього відпочинку: середня температура тут зазвичай становить близько 15 градусів тепла, і тут є чим зайнятися незалежно від погодних умов. Туристи можуть відвідати історичні місця, затишні паби і красиві природні локації. Однією з часто забутих видів діяльності в Ірландії є вивчення місцевих пляжів. Вся країна має неймовірно красиву берегову лінію, а вода хоч і буде холодною, але не настільки, як можна було б очікувати.

2. Норвегія. Літні температури тут коливаються від 15 до 25 градусів тепла, що робить її відмінним вибором для подорожей цього року, особливо для любителів пригод. Чудові фіорди і гори країни пропонують безліч можливостей для активного відпочинку, а такі міста, як Берген і Осло, зазивають туристів історичними пам'ятками.

3. Данія. Літо тут зазвичай м'яке з температурою в середньому від 17 до 22 градусів тепла. Це ідеальна погода для ознайомлення з усім, що може запропонувати країна. Крім неймовірного Копенгагена, не варто випускати з уваги такі віддалені напрямки Данії, як Оденсе і Рібе.

4. Швейцарія. Ця альпійська країна – чудовий вибір для мандрівників, які люблять проводити час на свіжому повітрі. Середня температура влітку коливається від 15 до 25 градусів тепла, що ідеально підходить для вивчення гір, озер і невеликих сіл, які роблять Швейцарію таким популярним місцем.

5. Ісландія. Літо – найкращий час для знайомства з цією країною. Температура в цей час тут зазвичай становить всього 10 градусів тепла, а тривалий світловий день означає, що у вас буде багато часу для вивчення країни. При цьому багато районів Ісландії, недоступні взимку, відкриваються влітку, створюючи умови для незвичайного відпочинку, повного гарячих джерел, водоспадів, вулканічних ландшафтів і можливості побачити місцеву дику природу, таку як тупики і кити. Ось кілька порад щодо літнього відпочинку в Ісландії.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти назвали найдоступніші європейські пляжні напрямки для відвідування цього літа.

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