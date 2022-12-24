За 32 роки Пізанська вежа "піднялася" майже на півметра.

Знаменита "падаюча" Пізанська вежа в Італії продовжує випрямлятися.

Як пише Daily Mail з посиланням на дані організації зі збереження пам'ятки Opera Primaziale della Pisana (OPA), в результаті 11-річного проекту стабілізації вежі, запущеного в 1990 році, до 2001 року її нахил зменшився приблизно на 40 сантиметрів, а за наступні 21 рік вежа випросталася ще на 4 сантиметри.

За словами професора геотехніки Нунціанте Скуельї з Пізанського університету, хоча нахил вежі зменшився, вона все ще коливається в середньому приблизно на 0,5 мм на рік.

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"Хоча найголовніше – це стійкість дзвіниці, яка краща, ніж очікувалося", – сказав він італійському національному агентству Associated Press (ANSA). – "Враховуючи, що це 850-річний пацієнт з нахилом близько п'яти метрів і осіданням більше трьох метрів, стан здоров'я Пізанської вежі відмінний".

Чому Пізанська вежа "падає"

Середньовічна дзвіниця, що була символом могутності приморської республіки Пізи в Середні віки, зуміла пережити як мінімум чотири сильних землетруси, що обрушилися на регіон з 1280 року. Дослідження 2018 року показало, що саме м'якість грунту фундаменту, яка спочатку була причиною її нахилу, захистила вежу від сильних поштовхів.

Вчені припускають, що 57-метрова вежа почала "тонути" відразу ж після будівництва, яке почалося в 1173 році. Причина полягала в неправильній конструкції, через що фундамент мав глибину всього три метри і був закладений в слабкому і нестабільному грунті. Ця основа була м'якшою з південної сторони, що призвело до нахилу, тому будівельники намагалися компенсувати це, будуючи ще вісім поверхів вгору, роблячи підлогу коротшою з одного боку, ніж з іншого, в результаті чого конструкція згиналася та нахилялася.

Серйозно за порятунок вежі вчені взялися в 1990 році. Застосувавши кілька невдалих стратегій з випрямлення конструкції, інженери вирішили спробувати "витяг грунту". Це передбачало викопування двох вантажівок із землею з-під північної сторони вежі, а потім використання сталевих тросів, щоб підняти її у вертикальне положення. Хоча це було ефективно, команда виявила, що взимку під час дощів будівля більше нахилялася, оскільки рівень води під північною стороною був вищим. Тому їм також довелося копати дренажі, щоб вода могла стікати в колодязі та підтримувати стабільність фундаменту.

Вчені прогнозують, що, таким чином, протягом наступних 300 років Пізанська вежа буде в безпеці. Також вони вважають, що технологічний прогрес призведе до того, що одного разу вежа повністю випрямиться.

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