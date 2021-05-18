Усі три нові країни - Греція, Кіпр та Сейшельські острови - є популярними туристичними напрямками для українців.

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили відкриття кордонів для українських туристів у Греції, на Кіпрі та Сейшельських островах.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

"Станом на сьогодні, 18 травня, для громадян України відкрито кордони 107 країн світу. З часу нашого попереднього брифінгу 26 березня в'їзд тим, хто подорожує, з України дозволили додатково три країни, - це Греція, Кіпр і Сейшельські острови. Усі вони є популярними туристичними напрямками для українців", - сказав Кулеба.

Він нагадав, що умови в'їзду можуть передбачати дотримання протиепідемічних вимог, зокрема, надання негативних результатів ПЛР-тесту, проходження тестування в аеропорту та обов'язкового карантину, але у принципі, в'їхати в усі ці 107 країн можливо.

Глава МЗС зазначив, що українці більш детальну інформацію щодо кожної окремої країни можуть знайти на ресурсі МЗС tripadvisor.mfa.gov.ua, де розміщена інтерактивна онлайн-карта подорожей світом для українців на час поширення пандемії коронавірусної інфекції COVID-19.

Умови в'їзду для українських туристів до Греції

Заповнення спеціальної форми за 24 години до перетину кордону.

Надання сертифікату про завершення вакцинації, зробленої не раніше ніж за 14 днів до дати в’їзду, або негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не раніше ніж за 72 години до прибуття в Грецію, або довідка про перенесену коронавірусну хворобу та одужання чи довідка про наявність антитіл після перенесеної коронавірусної хвороби з перекладом англійською (чинність довідок від 2 до 9 місяців з дати видачі).

Вищезазначені вимоги розповсюджуються також на дітей віком від 5 років.

При прибутті до пункту пропуску через державний кордон Греції можливе вибіркове проведення тестування на SARS-CoV-2. У разі позитивного результату тестування інфіковані особи будуть перебувати на 14-денному карантині у визначених урядом місцях.

Нагадаємо також, що по поверненню додому українські туристи мають пред'явити негативний результат тесту на коронавірус, зроблений за 72 години до перетину кордону, або піти на 14-денну самоізоляцію з використанням додатку "Дій вдома".

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Автори: Марина Григоренко, Віталій Саєнко