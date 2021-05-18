У Міністерстві закордонних справ України підтвердили відкриття кордонів для українських туристів у Греції, на Кіпрі та Сейшельських островах.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.
"Станом на сьогодні, 18 травня, для громадян України відкрито кордони 107 країн світу. З часу нашого попереднього брифінгу 26 березня в'їзд тим, хто подорожує, з України дозволили додатково три країни, - це Греція, Кіпр і Сейшельські острови. Усі вони є популярними туристичними напрямками для українців", - сказав Кулеба.
Він нагадав, що умови в'їзду можуть передбачати дотримання протиепідемічних вимог, зокрема, надання негативних результатів ПЛР-тесту, проходження тестування в аеропорту та обов'язкового карантину, але у принципі, в'їхати в усі ці 107 країн можливо.
Глава МЗС зазначив, що українці більш детальну інформацію щодо кожної окремої країни можуть знайти на ресурсі МЗС tripadvisor.mfa.gov.ua, де розміщена інтерактивна онлайн-карта подорожей світом для українців на час поширення пандемії коронавірусної інфекції COVID-19.
Умови в'їзду для українських туристів до Греції
- Заповнення спеціальної форми за 24 години до перетину кордону.
- Надання сертифікату про завершення вакцинації, зробленої не раніше ніж за 14 днів до дати в’їзду, або негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не раніше ніж за 72 години до прибуття в Грецію, або довідка про перенесену коронавірусну хворобу та одужання чи довідка про наявність антитіл після перенесеної коронавірусної хвороби з перекладом англійською (чинність довідок від 2 до 9 місяців з дати видачі).
- Вищезазначені вимоги розповсюджуються також на дітей віком від 5 років.
- При прибутті до пункту пропуску через державний кордон Греції можливе вибіркове проведення тестування на SARS-CoV-2. У разі позитивного результату тестування інфіковані особи будуть перебувати на 14-денному карантині у визначених урядом місцях.
Нагадаємо також, що по поверненню додому українські туристи мають пред'явити негативний результат тесту на коронавірус, зроблений за 72 години до перетину кордону, або піти на 14-денну самоізоляцію з використанням додатку "Дій вдома".
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