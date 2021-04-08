Іноземні туристи на Кіпрі зможуть виходити за межі своїх готелів двічі на день, попередньо подавши заявку через смс-повідомлення або заповнивши спеціальну форму.

Кіпр з 1 квітня 2021 року відкрив свої кордони для туристів з України, однак, як виявилося, повноцінно відпочити їм там буде не так просто.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail, іноземні туристи на Кіпрі зможуть виходити за межі своїх готелів лише двічі на день, попередньо подавши заявку через смс-повідомлення або заповнивши спеціальну форму.

Згідно з правилами, які підготувало Міністерство туризму Кіпру, людям, які проживають в готелях, дозволяється виходити на прогулянки за їх межі двічі на день не більше ніж на 3 години, і тричі - у вихідні дні. Перед цим необхідно отримати дозвіл, відправивши SMS на номер 8998.

На випадки, коли туристи через технічні труднощі не зможуть відправити SMS, дозвіл можна буде отримати, заповнивши форму "Повідомлення про пересування". Її надаватимуть через туристичні фірми або готелі, де проживають туристи.

Як зазначає видання, спочатку ходили чутки про те, що з формою туристи зможуть вільно пересуватися з 6 ранку до 11 вечора без обмежень. Однак згодом гендиректор Асоціації готелів Кіпру Філокіпрос Роусоунідес пояснив, що правило про два виходи в день буде поширюватися на всіх, а форма є тільки замінником SMS-повідомлення, якщо з цим виникають проблеми.

Обмеження на вихід з дому діють і для жителів Кіпру - виходити дозволено двічі на день в будні дні не більше ніж на 3 години, і тричі - у вихідні дні, а також після відправки SMS та отримання дозволу.

При цьому з 23:00 до 5:00 на Кіпрі діє комендантська година, коли пересування можливе тільки з виняткових причин.

Правила в'їзду на Кіпр для українських туристів

Перед поїздкою на Кіпр необхідно зареєструватися на платформі CyprusFlightPass і отримати особисту картку доступу до вильоту. Це правило стосується всіх без винятку пасажирів, включаючи дітей.

Отримати негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого в сертифікованій лабораторії на території України не пізніше ніж за 72 години до вильоту (тест повинен бути англійською мовою).

Оскільки станом на 5 квітня Кіпр відносить Україну до "червоної" зони, по прильоту на Кіпр потрібно буде пройти повторний ПЛР-тест за свій рахунок - вартість становить 30 євро в аеропорту Ларнаки і 32 євро в аеропорту Пафосу. Результат тесту буде переданий мандрівникові через SMS протягом 3 годин. До отримання результату громадянин повинен залишатися на домашній самоізоляції. Діти до 12 років звільняються від необхідності тестування.

Бути готовими надати документи, що підтверджують: мету поїздки (місце проживання - оплачений готель, договір оренди квартири і т.д.); фінансові кошти (на весь час перебування на Кіпрі мінімум 50 євро на добу); намір повернутися в Україну (оплачений зворотний авіаквиток).

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Автор: Марина Григоренко