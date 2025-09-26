У Євросоюзі не знають, як подолати вето Угорщини, де влада вирішила призначити Україну своїм головним зовнішнім ворогом.

Просування української заявки на членство в Європейському союзі фактично поставлено на паузу - у кращому разі до квітня наступного року. Про це пише DW з посиланням на високопоставленого чиновника ЄС, ім'я якого не розкривається.

За його словами, Угорщина блокує початок переговорного процесу, незважаючи на те, що Україна виконала всі попередні умови.

"Поки що способів подолання вето Угорщини не існує", - заявив співрозмовник DW.

Він підкреслив, що для відкриття першого переговорного кластера потрібна згода всіх без винятку країн-членів ЄС.

За словами чиновника, переговори можуть бути розблоковані в тому разі, якщо в Угорщині зміниться уряд на більш проукраїнський. У квітні наступного року якраз мають відбутися чергові вибори до угорського парламенту, на яких, якщо вірити соціологічним опитуванням, партія чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана програє опозиції.

Співрозмовник DW висловив думку, що в цій ситуації слід провести всю технічну підготовку заздалегідь, "щоб, коли Орбан піде, ми були готові швидко рухатися вперед" у переговорах з Україною.

Як писав УНІАН, на початку вересня Європарламент звернувся до Єврокомісії із закликом відкрити перший переговорний кластер про вступ України до ЄС. У своєму звіті Європарламент похвалив Україну за проведені реформи, хоча відзначив і деякі проблемні моменти, зокрема літню спробу Офісу президента обмежити незалежність антикорупційних органів.

Тим часом уряд Угорщини, який напередодні весняних виборів вирішив розігрувати карту протистояння зовнішньому ворогу в особі України, твердо став на шлях блокування української заявки на членство в ЄС.

