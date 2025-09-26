Українські військові підняли в небо свій безпілотник, щоб проконтролювати ситуацію.

Невідомий дрон, ймовірно, угорського походження, сьогодні фіксувався безпосередньо біля кордону з Угорщиною в районі міста Чоп. Відповідні дані публікує у своєму Фейсбук Генштаб ЗСУ.

"Вранці 26 вересня 2025 року радіолокаційними засобами Збройних Сил України в повітряному просторі України над територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об’єкту типу дрон", – йдеться у повідомленні.

За даними українських військових, дрон двічі перетнув державний кордон України з боку Угорщини.

Відео дня

Повідомляється, що Сили оборони у відповідь підняли в небо власний дрон над Ужгородським районом.

При цьому Генштаб публікує мапу із маршрутом польоту дрона-порушника. На одній мапі показано, що дрон пролетів біля села Соловка, що у 4 км на південь від міста Чоп.

На другій мапі показано дрон, що кружляв на схід від Ужгорода в глибині української території: ймовірно, це український БПЛА, про який згадує Генштаб.

Угорські дрони над Україною

Як писав УНІАН, раніше сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав доповідь від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про появу в повітряному просторі України розвідувальних дронів угорського походження.

В Угорщині цю інформацію спростували, причому зробили це у досить грубій формі.

Тим часом відомий український фахівець із технологій зв’язку і РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що невідомі дрони фіксувалися у Закарпатті ще влітку – якраз перед тим, як Росія завдала рідкісного удару по цьому регіону, знищивши завод побутової електроніки.

