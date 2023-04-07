7 квітня полярники після року роботи в Антарктиці вирушили додому. Натомість роботу на "Вернадському" почала 28-ма експедиція.

На станції "Академік Вернадський" відбулася чергова ротація річних експедицій полярників – 28-ма приступила до роботи, а 27-ма повертається на батьківщину.

Як повідомили УНІАН в прес-служба Національного антарктичного наукового центру, це вже друга ротація українських зимівників від початку війни. "Попри велику війну та всі спроби ворога нас знищити, ми рухаємося далі й міцно тримаємо антарктичний "фронт". За ці 408 днів ні на хвилину не було зупинене жодне з наших основних вимірювань та досліджень, більшість з яких тривають вже десятиліттями і є дуже цінними для глобальної науки. Цього сезону також вдалося започаткувати кілька нових досліджень у міжнародних колабораціях та завершити нагальні роботи з модернізації станції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 7 квітня полярники після року роботи в Антарктиці вирушили додому. Разом з ними повертаються учасники сезонного загону, які виконували технічні та наукові завдання впродовж кількох місяців.

Відео дня

Натомість роботу на "Вернадському" почала 28-ма експедиція. Найближчий рік ця команда проводитиме геофізичні, метеорологічні та біологічні дослідження, а також забезпечуватиме життєдіяльність станції.

"Зараз ми провели планову ротацію річних експедицій і продовжуємо виконувати антарктичну місію", – сказав директор НАНЦ Євген Дикий.

Він розповів, що другий рік поспіль перезмінку українських антарктичних експедицій забезпечує власне судно – науково-дослідний криголам "Ноосфера". У березні він доправив з Чилі до "Вернадського" 28-му українську арктичну експедицію (УАЕ), а нині з 27-ю УАЕ та сезонним загоном на борту прямує до Південно-Африканської Республіки. Дорогою, на острові Кінг-Джордж, судно забере також польську експедицію з їхньої станції "Арцтовський". З Кейптауна полярники літаками дістануться Польщі, а після цього наземним транспортом повертатимуться в Україну.

"Ноосфера" також доставила полярникам річний запас продуктів, пального та інших необхідних речей. Зі станції ж судно забрало велику кількість сміття.

"Оскільки Антарктида – це екологічний заповідник, то людина не може тут нічого залишати після себе. Під час зимівлі усе сміття сортується і зберігається на спеціальному майданчику. Частина пластику подрібнюється та переплавляється на сувеніри", - додали в прес-службі

Станція "Академік Вернадський"

Зима в Антарктиці в районі станції "Академік Вернадський" минулого року стала найтеплішою за весь час спостережень.Середня температура повітря за зиму становила -2,13°С, що на 0,4°С тепліше, ніж попередній рекорд, встановлений 1998 року.

Для порівняння, ще півстоліття тому звичною для цих країв була середньозимова температура близько -10°С. Найнижчу середньозимову температуру зафіксували в 1958 році: -17,43°С. Тоді ж, у серпні, була відмічена й найнижча температура повітря за всі понад 70 років спостережень: -43,3°С.

Як і в 1998-му, в 2022 через теплу зиму довкола "Вернадського" не утворилося льодового покриву, а лише час від часу акваторію "запаковував" плавучий битий лід. Тож українські полярники могли підтримувати навігацію та проводити морські наукові дослідження майже протягом усієї антарктичної зими.

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