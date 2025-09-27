Місцеві жителі помітили їх поблизу військової бази.

В ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції зафіксували два невідомі безпілотники, де розташована головна база Військово-Морських сил країни, повідомляє SVT.

Видання зазначає, що поліція виїхала до мосту Мьокклосунд і зафіксувала наявність літального апарату у небі. Також місцеві жителі поділилися, що бачили безпілотник, який блимав червоними та зеленими вогнями.

"Це більший варіант, схожий на той, що раніше помічали над Данією та Сконе. Поки що незрозуміло, що відбулося, але ми подали заяву про порушення Закону про авіацію", - розповів представник поліції Маттіас Лундгрен.

В статті йдеться, що жоден з літаючих об'єктів не вдалося збити чи вилучити, підозрюваних в поліції немає. Однак, як зазначається, поліція бачить чіткий зв'язок з останніми подіями в Данії та Норвегії, де, зокрема, було помічено дрони над Каструпом, міжнародним аеропортом в Копенгагені.

"Тепер патрулі мають надати свої спостереження, а ми зберемо свідчення очевидців і перевіримо, чи зможемо рухатися далі на основі цієї інформації", - розповіла представниця командного центру Евеліна Олссон.

Невідомі дрони в країнах Європи: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що в Німеччині над землею Шлезвіс-Гольштейн було помічено кілька безпілотників. В Міністерстві внутрішніх справ країни повідомили, що правоохоронці аналізують ці події, а поліція землі посилює захист від дронів. Міністр внутрішніх справ Сабіне Зюттерлін-Ваак заявила, що наразі цей інцидент розслідується як підозра у шпигунстві. Вказується, що походження дронів та мета їхніх польотів поки що невідома.

Також ми писали, що за останні кілька днів в Данії тричі помічали невідомі дрони. Начальник варти поліції Північної Ютландії Крістіан Тільстед повідомив, що вдруге за добу було закрито повітряний простір над аеропортом у місті Ольборг. Примітно, що до цього була інформація про те, що БПЛА помітили також в Есб'єрзі, Сондерборзі та Скридструпі.

