Нові супутникові знімки показують, що найвідоміший айсберг Антарктиди неминуче загине

Він вже втратив звання найбільшого айсбергу світу.

Супутникові знімки NASA показують, як руйнується найбільший айсберг Антарктиди. Нові знімки, отримані у вересні з супутнику Terra NASA, показують, що руйнація триває вже деякий час і не припиняється, пише Newsweek.

Айсберг A-23a довгий час вважався найбільшим на Землі. Кілька років тому він почав свою мандрівку океаном, віддалившись від масиву льоду Антарктиди. Станом на січень він мав площу 3643 квадратних кілометрів. Але з вересня почав швидко розламуватися на більш дрібні айсберги. Зокрема, два останні фрагменти, що від нього відкололись, мають площу у 324 та 344 квадратні кілометри.

А сам айсберг А-23а наразі має площу близько 1700 квадратних кілометрів. І тепер він втратив звання найбільшого на планеті. Океанограф Британської антарктичної служби (BAS) Ендрю Мейєрс сказав в коментарі CNN, цей титул зараз належить айсбергу D15a, площа якого становить близько 3000 квадратних кілометрів. Він поки нерухомо стоїть на антарктичному узбережжі поблизу австралійської бази Девіс.

Відео дня

Танення льодовиків - останні новини

Як писав УНІАН, нещодавно супутникові знімки наочно продемонстрували наслідки зміни клімату на Алсяці. Там посеред льодовика, що стояв тисячі років, вже утворилося озеро та острів, що поступово заповнюється рослинністю.

Вас також можуть зацікавити новини: