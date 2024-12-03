Росіянка спустилася на скелю, незважаючи на знаки, що попереджали про небезпеку.

24-річну російську туристку знайшли мертвою на пляжі Чавенг-Ной популярного курортного острова Самуй у Таїланді, куди її тіло винесло після доби поневіряння в морі.

Як повідомляє The Phuket Express, за день до цього росіянка вирушила на популярну інстаграмну локацію, оглядовий майданчик Лад Ко, розташований приблизно за 4 кілометри від місця виявлення тіла. Із собою вона прихопила рожевий килимок для йоги.

Повідомляється, що росіянка влаштувалася на скелі, трохи нижче оглядового майданчика, щоб зайнятися йогою, незважаючи на знаки, що попереджали про небезпеку. Однак у процесі її раптово накрило величезною хвилею і змило в море. Свідки інциденту одразу ж кинулися на її пошуки, але ці спроби не увінчалися успіхом.

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Лише наступного дня її тіло з кривавими слідами на обличчі від ударів об скелі винесло на пляж сусіднього готелю. Особу жертви незабаром підтвердив її наречений, 47-річний росіянин – вони планували одружитися після повернення в Росію, і вже навіть провели весільну фотосесію.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Південній Африці туриста з Іспанії на смерть затоптали слони, коли він, незважаючи на заборону, вийшов з машини, щоб зробити фото тварин зблизька.

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