Жінка вимагала компенсацію для всіх пасажирів у бронюванні.

Британка Івонн Шилдс звинуватила ірландську бюджетну авіакомпанію Ryanair у відмові повернути кошти за квитки на рейс, куплені її покійним чоловіком минулого року.

Як пише The Independent, чоловік 44-річної жінки Колін Шилдс, паралізований унаслідок нещасного випадку 14 років тому, забронював квитки на рейс з Единбурга до Венеції на вересень 2025 року для себе і двох супроводжуючих осіб, чия допомога була необхідна йому під час подорожі. В Італії він мав представляти Шотландію на футбольному матчі серед спортсменів на електроколясках, однак за півроку до цього, у квітні 2025 року, він помер від крововиливу в мозок.

Пізніше його дружина звернулася до авіакомпанії з проханням повернути гроші за квитки для всіх трьох пасажирів, але їй повідомили, що вона може отримати гроші тільки за квиток чоловіка вартістю 258 фунтів стерлінгів (близько 300 євро). Саме цю суму було переказано на її рахунок 30 червня, після того, як вона надала авіакомпанії свідоцтво про смерть чоловіка і підтвердження того, що вона є духівником.

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При цьому жінка стверджувала, що під час телефонної розмови співробітник служби підтримки клієнтів Ryanair просив з'єднати з покупцем квитка, незважаючи на те, що йому перед цим повідомили про смерть містера Шилдса.

Згодом у Ryanair заявили, що місіс Шилдс мало бути запропоновано повне повернення коштів за бронювання, зроблене її чоловіком, однак наголосили, що за правилами авіакомпанія не була зобов'язана це робити.

"Оскільки смерть, про яку йдеться, настала більш ніж за 6 місяців до дати поїздки, два інших пасажири не мали права на повернення коштів і могли, за бажанням, вирушити до Венеції у вересні, як було спочатку заброньовано. Ryanair повернула гроші цим двом пасажирам як жест доброї волі, й повернення було переведено на банківський рахунок місіс Шилдс 28 липня", – заявили в Ryanair.

Інші скандали за участю Ryanair

Як повідомляв УНІАН, раніше літак Ryanair прилетів до Іспанії без багажу туристів, залишивши їх без життєво важливих речей. При цьому командир екіпажу пояснив, що вирішив летіти без валіз пасажирів через брак часу.

При цьому лоукостер регулярно псує життя пасажирам занадто суворими вимогами до багажу. Зокрема, на початку 2025 року Ryanair оштрафував пасажирку на 60 євро за пляшку води, прикріплену із зовнішнього боку рюкзака.

Також чимало невдоволення пасажирів викликає рішення Ryanair відмовитися від друкованих квитків – ця норма має набути чинності восени 2025 року, але низка мандрівників уже закликали бойкотувати перевізника.

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