Крихітний британський аеропорт знаходиться ближче до Франції, ніж до Лондона, і колись був одним із найзавантаженіших у країні.

У Великобританії в графстві Корнволл є крихітний аеропорт Лендс-Енд, який щодня обслуговує лише кілька сотень пасажирів і вміщує лише 30 людей.

Невеликий транспортний вузол зараз обслуговує тільки один маршрут - коротку поїздку довжиною 30 км, яка триває близько 20 хвилин, пише The Sun. Літаки, які перевозять пасажирів на острови Сіллі та з них, мають лише 19 місць. Це означає, що кожен день доводиться здійснювати кілька рейсів, щоб доставити всіх на острови і назад. Рейси виконуються з понеділка по суботу цілий рік.

Компанія Skybus, що виконує рейси, уже майже 45 років здійснює регулярні перевезення на острови Сіллі. Однак історія самого аеропорту більш ніж удвічі довша.

Відео дня

"За 40 років до цього, в 1935 році, компанія Cobham Air Services отримала права на посадку між Пензансом і Сент-Мері. Підготовка розпочалася на полі в Келінаку, Лендс-Енд, з злітно-посадковою смугою довжиною 640 метрів, ангаром площею 1200 метрів, касою, складом палива і базовими сервісними об'єктами", - розповідається на сайті аеропорту.

Невдовзі це місце стало відомим як Аеропорт Лендс-Енд, і перші регулярні рейси вилетіли звідти 15 вересня 1937 року. На борту першого було всього чотири пасажири, але рейси дуже швидко стали більш популярними, що призвело до діючої сьогодні мультисервісної роботи.

На веб-сайті аеропорту розповіли, яку користь він приніс жителям прилеглих районів, особливо тим, хто живе на Сіллі: "Одним із пасажирів був найстаріший житель острова, Джон Мамфорд, якому в дитинстві іноді потрібно було до 15 годин, щоб переправитися морем".

З тих пір термінал аеропорту був значно вдосконалений: тут є сучасне кафе, що вміщує до 30 осіб, і панорамний вид на аеродром, маяк Лонгшипс і острови Сіллі.

Також є відкриті внутрішні дворики, доступ до інтернету та зручності для людей з обмеженими можливостями.

Також в аеропорту є пункт обробки багажу, виділена зона прибуття, вежа управління повітряним рухом, дві автостоянки під охороною та два ангари, в яких розміщені інженерні приміщення, що робить його набагато більшим, ніж просто маленька злітно-посадкова смуга.

Відвідування самого аеропорту не надто насичене подіями, проте поїздка вважається унікальним досвідом. На сайті Skybus йдеться про подорож: "Ви будете летіти на 19-місному літаку, де зустрінете свого пілота і поспостерігаєте за його роботою. Це "справжній політ", як сказав один пасажир".

Вартість авіаквитків в одну сторону з Лендс-енду в Сент-Мері стартує від 121,50 фунтів стерлінгів (приблизно 5600 грн, - УНІАН) для пасажирів віком від 12 років; квитки для дітей віком від 2 до 11 років коштують від 91,25 фунтів стерлінгів (≈4200 грн, - УНІАН); для немовлят (0-1) - від 27,25 фунтів стерлінгів; а собаки - 46,75 фунтів стерлінгів (≈2100 грн, - УНІАН).

Тим часом цей крихітний британський аеропорт сподівається відновити рейси до Європи. Він знаходиться ближче до Франції, ніж до Лондона, і колись був одним із найзавантаженіших у країні.

Інші новини про Корнуолл

Раніше УНІАН розповів про популярний пляж в Корнуоллі, який природа нагородила м'яким золотим піском, чистою водою, в якій можна купатися, і безліччю чудових місць для прогулянок поблизу.

Однак багато туристів навіть не підозрюють, що тут є кілька прихованих печер з інтригуючими секретами. Ці печери доступні тільки в певний час доби і їх легко не помітити.

Вас також можуть зацікавити новини: