Рейси виконуватимуться з 28 грудня до 17 березня.

Авіакомпанія SkyUp запустила зимові рейси з Києва у Хамбантоту (Шрі-Ланка) з 28 грудня 2021 року до 17 березня 2022 року.

Про це повідомила прес-служба компанії.

"SkyUp Airlines виконав рейс з Києва у Хамбантоту – столицю південної провінції Шрі-Ланки... Рейси виконуватимуться 4 рази на тиждень – у середу, четвер, суботу та неділю", – йдеться у повідомленні.

Польотна програма передбачає лише 10-денне перебування у Шрі-Ланці без можливості змінити дату вильоту.

Читайте такожСтало відомо, куди українці збираються їхати на новорічні святаПереліт триває 10 годин 40 хвилин з технічною зупинкою в аеропорту Шарджі (ОАЕ).

Умови в'їзду до Шрі-Ланки для українців

Для в'зду в Шрі-Ланку туристам необхідно мати при собі негативний ПЛР-тест (англійською мовою), зроблений за 72 години до посадки в літак (крім дітей віком до 12 років).

З 1 січня 2022 року обов’язково необхідно оформити місцевий медичний страховий поліс з покриттям лікування COVID-19 на сайті www.visitsrilanka.gov.lk. До 31 грудня 2021 року обов’язково необхідно оформити міжнародний медичний страховий поліс з покриттям лікування COVID-19, адже уряд Шрі-Ланки не покриватиме жодних витрат.

Туристична віза (30 днів) повинна бути оформлена виключно онлайн на сайті eta.gov.lk. Ви повинні отримати імейл-підтвердження. Вартість візи становить 35 доларів США, що сплачується при оформленні онлайн.

До відльоту необхідно обов’язково заповнити онлайн-форму Health Declaration Form на кожного туриста окремо (в тому числі дітей, незалежно від віку) та завантажити відповідні документи (сертифікат вакцинації, негативний ПЛР-тест, перша сторінка закордонного паспорта тощо). Після заповнення ви отримаєте унікальний QR-код, який варто зберегти на телефоні або роздрукувати для пред‘явлення в аеропорту.

Для повністю вакцинованих туристів (від отримання останньої дози минуло не менше 14 днів) на Шрі-Ланці немає карантинних обмежень, дозволено вільне пересування. З собою необхідно мати оригінал міжнародного сертифікату вакцинації (англійською мовою). Підходить будь-який тип вакцини, що дозволений в країні походження.

Невакцинованим дітям таких туристів (віком від 12 до 18 років) необхідно здати ПЛР-тест по прильоту (в лабораторії аеропорту або іншій лабораторії, сертифікованій МОЗ Шрі-Ланки, вартість становить 40 долларів США). Якщо ПЛР негативний – немає карантинних обмежень, дозволено вільне пересування у супроводі батьків.

Для дітей віком до 12 років не потрібно робити ПЛР-тест по прильоту – їм дозволено вільне пересування у супроводі батьків.

Невакцинованим та неповністю вакцинованим туристам необхідно залишатися в так званій "tourism bio bubble": до моменту, поки не мине 14 днів після останньої дози вакцини / 7 днів після прибуття для неповністю вакцинованих туристів, або 7 днів після прибуття для невакцинованих туристів.

Для туристів з позитивним ПЛР-тестом передбачено лікування/перебування у одному із приватних госпіталів або карантинних центрах.

Як повідомляв УНІАН, у літньому сезоні SkyUp збирається виконувати рейси в 30 країн за більш ніж 100 маршрутами з Києва та регіонів.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві в 2016 році, її засновником є компанія "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.