Для розчищення снігу залучили 26 одиниць аеродромної техніки.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» працює в штатному режимі в умовах негоди, всі рейси виконуються відповідно до розкладу, повідомила кореспонденту УНІАН прес-служба аеропорту.

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«Аеропорт працює в штатному режимі. Зараз рейси виконуються відповідно до розкладу. Аеродромна служба міжнародного аеропорту «Бориспіль» забезпечує необхідний коефіцієнт зчеплення на злітно-посадковій смузі, руліжних доріжках і перонах», - повідомила прес-служба.

Зазначається, що для розчищення снігу залучили 26 одиниць аеродромної техніки.

«Аеродромна спеціальна техніка працює постійно, а також для безперебійної роботи аеропорту залучили додатковий персонал», - повідомили в «Борисполі».

Прес-служба уточнила, що аеропорт не приймає рішення про скасування рейсів, відповідне рішення може прийняти тільки авіакомпанія.

Погода в Україні на 9 лютого

За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні, 9 лютого, в Україні, крім заходу, пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах країни, крім півдня та Закарпаття, ожеледиця, вночі в північній частині та на Харківщині значний сніг, хуртовини, у центральних областях значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь (І рівень небезпеки - жовтий).

По Києву та Київській області 9 лютого на дорогах ожеледиця, вночі значний сніг, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с.

При цьому синоптики попереджають, що завтра, 10 лютого, негода трохи відступить з України.

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Автор: Павло Степанець