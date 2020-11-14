Індуси відзначають своє головне релігійне свято - фестиваль вогнів Дівалі.

В Індії запалили рекордну кількість вогнів на релігійне свято Дівалі, яке сьогодні відзначають індуси.

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Як повідомляє Euronews, за традицією, тисячі паломників з'їхалися у священне місто Айодхья, розташований на півночі Індії, в штаті Уттар-Прадеш.

Вони запалили 606 569 масляних світильників, які горіли протягом 45 хвилин.

Таким чином, другий рік поспіль був встановлений рекорд книги Гінесса. Минулого року представники книги рекордів нарахували 409 тисяч світильників. Для їх підрахунку були залучені безпілотні літальні апарати.

Айодхья вважається місцем народження бога Рами. Під час Дівалі жителі Айодхьї відзначають його тріумфальне повернення в місто після 14 років вигнання, описане в епосі "Рамаяна". Цього року в місті за рішенням верховного суду Індії в Айодхье почалося будівництва храму рами на місці зруйнованої в 1992 році індуїстськими радикалами мечеті, побудованої за часів Великих Моголів.

А в Лондоні художниця Чіла Кумарі Бурман з нагоди свята прикрасила неоновими вогнями фасад Британської галереї Тейт. Інсталяція отримала назву "згадуючи чудовий новий світ".

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Автор: Тамара Отовська