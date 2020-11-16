Маршрут стартує від села Грозьова та веде до найвищої вершини Старосамбірщини – гори Маґура-Лімнянська, висотою 1022 м над рівнем моря.

На Старосамбірщині (Львівська область) презентували новий ознакований туристичний маршрут «Грозова брама».

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Як повідомляє прес-служба Львівської ОДА, маршрут проклали в рамках впровадження проекту «Розвиток туристичної інфраструктури в межах регіонального ландшафтного парку «Верхньодністровські Бескиди».

Туристичний маршрут стартує від с. Грозьова та веде до найвищої вершини Старосамбірщини – гори Маґура-Лімнянська, висотою 1022 м над рівнем моря.

«Це лише початкова ланка у мережі туристичних маршрутів, запланованих нами на території регіонального ландшафтного парку «Верхньодністровські Бескиди». У нас ще багато цікавих ідей та планів, адже туристичні об’єкти парку дають змогу мандрівникам насолодитися мальовничими краєвидами гір, пам’ятками природи, ознайомитися з історією регіону. Ми любимо свою роботу і свій край, і хочемо закохати у нього туристів», - зазначила директор регіонального ландшафтного парку «Верхньодністровські Бескиди» Наталія Олійник.

Маршрут пролягає по місцевості, де збережені народна обрядовість, звичаї і традиції жителів Старосамбірщини. Цікавимим локаціями на маршруті є церква Богоявлення Господнього (1817 р.), гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення «Джерело мінеральної води в с. Грозьово». Інфраструктуру туристичного шляху доповнюють два відпочинкові осередки, реалізовані у 2020 році. Це відпочинковий осередок на березі р. Мшанка та туристичний притулок, який зрозташований безпосередньо біля підніжжя Магури-Лімнянської, розрахований на ночівлю для 6 осіб.

Начальник управління туризму та курортів облдержадміністрації Наталя Табака зауважила, що через пандемію все більшої популярності набирає активний, екологічний відпочинок.

«Верхньодністровські Бескиди як частина Українських Карпат на теренах Львівщини мають значний рекреаційний потенціал. На сьогодні є важливим розвиток туристичної інфраструктури гірських територій, створення безпечних та комфортних умов для туристів. Сподіваюсь, що маршрут "Грозова брама" стане туристичним магнітом Старосамбірщини", - говорить Наталя Табака.

Проект реалізується в рамках Програми підтримки ініціатив місцевих карпатських громад, яка реалізується Асоціацією Єврорегіон «Карпати – України» та фінансується за кошти обласних бюджетів Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Туризм на Львівщині

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Автор: Марина Григоренко