Туристи з Арабської затоки вже залишили в Україні від 30 до 50 мільйонів доларів.

Від початку літа до України прибуло майже 30 тисяч туристів з Саудівської Аравії – це вже більше, ніж за весь 2019 рік.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Іноземці приїжджають до України в середньому на тиждень, витрачаючи близько 3 тисяч доларів. Втім, такі мандрівники ще й дуже вимогливі, зокрема щодо обслуговування у готелях.

У державному агентстві розвитку туризму в Україні підтвердили, що для більшості українських готелів Саудівська Аравія є "фактично ринком №1" у постковідний період.

"Ми починаємо повертатися до об’ємів 2019 року набагато швидше, ніж, наприклад, європейські країни", – констатувала голова агентства Мар’яна Олеськів.

Журналісти назвали кілька причин такого туристичного "буму". Торік президент Володимир Зеленський підписав безвіз для країн Арабської затоки. Місяць тому саудівський лоукост запустив прямі рейси до Києва, а ще через три тижні почав літати і до Львова.

Проте найбільше туристів приваблює природа, зелень і помірний клімат України. Після +45 градусів у Саудівській Аравії для мандрівників +33 у Києві цілком комфортні.

Однак саудівцям не подобається майже відсутня їжа халяль у закладах громадського харчування, нарікають також на дороги та медицину.

Найшвидше до нових мандрівників пристосувалися ресторани у Буковелі. Там навіть меню на арабську переклали.

За попередніми підрахунками, туристи з Арабської затоки вже залишили в Україні від 30 до 50 мільйонів доларів. До кінця сезону очікують ще близько 50 тисяч мандрівників.

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Автор: Іван Бойко