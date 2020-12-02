Антимонопольний комітет зобов'язав туристичних операторів в Україні вказувати ціну на тури на своїх сайтах у гривні без так званого "власного курсу валют".
Про це розповів у Facebook голова Північного міжобласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький.
Таким чином, підкреслив він, споживачів не будуть вводити в оману.
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"Наше розслідування показало, що реклама турів "в доларах" насправді вводить клієнтів в оману через непрозорі правила визначення туроператорами "власного курсу валют". Тому сьогодні ми надали обов’язкові до розгляду рекомендації: реклама турів повинна містити точні і чесні ціни в гривнях, без використання "власного курсу валют", - написав Хмельницький.
Зміни мають бути внесені упродовж 10 днів. В інакшому випадку, підкреслив він, на туроператорів чекатиме штраф.
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