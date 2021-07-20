Мета стратегії - необхідність змінити сприйняття України у світі.

У Києві презентували комунікаційну стратегію просування України як популярного напряму для іноземних туристів.

Як передає кореспондент УНІАН, стратегію представили спільно Міністерство закордонних справ, Міністерство культури та інформаційної політики, Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) та креативна школа Projector.

Голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів розповіла, що на сьогодні, якщо говорити про Україну як про туристичний напрямок, відповідно до досліджень, проведених за участі МЗС, фактично України немає на туристичній мапі світу. "Хоча вона починає з'являтися на певних ринках, як зараз вона з'явилась на ринку Саудівської Аравії", - сказала Олеськів.

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"Нам важливо взагалі сформувати, що таке Україна, а також змінити сприйняття того, як власне іноземці сприймають нас. Тому що ми асоціюємось, на жаль, досі із корупцією, з бідністю, розрухами, революцією і т.д.. Нам потрібно змінювати і робити Україну туристичною і привабливою", - наголосила Олеськів.

Вона вважає, поки іноземці не приїдуть до України, їм буде важко сформувати якесь враження про Україну виключно з туристичних роликів.

"Туризм - це взагалі є шлях, місточок саме до того, щоби змінити сприйняття", - додала вона.

У зв'язку з цим було лише розпочато роботу над системною комунікацією.

"Ми говоримо про те, що у нас є декілька туристичних продуктів, кластерів і туристів, з якими ми будемо працювати. Це є культурний мандрівник (туризм заради пригод і розваг) - це більше молоді люди і це абсолютно інша комунікація по кожному з цих сегментів, і гастротуризм... Ми саме звернули увагу на те, що саме наша гастрокультура суттєво нас відрізняє від усіх інших", - сказала керівник ДАРТ.

Також йдеться про міський туризм, але треба розширювати географію і виходити за межі трикутника Київ-Львів-Одеса. За її словами, ще йдеться про природній потенціал і зокрема про величезний потенціал природніх парків України, про який знають мало. Ще важливо розвивати релігійний туризм.

Своєю чергою, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що з минулого року фактично відбувається перезапуск індустрії в Україні. "Тому що не секрет, впродовж багатьох років до туризму у цій країні ставилися за залишковим принципом. Навіть сфера туризму перекочовувала з різних відомств в інші. Фінансування як такого не було. І про те, як насправді ставилися до сфери туризму говорить той факт, що у нас досі немає туристичного сателітного рахунку. Що це означає? Що ми не можемо насправді порахувати наскільки вагомим є внесок туризму у ВВП. Для порівняння, у таких країнах як Грузія чи Німеччина, там внесок у ВВП 8 чи 9%. Це надзвичайно багато", - сказав Ткаченко.

Міністр сказав, що цього року в Україні розпочинається велике соціологічне дослідження для того, щоб можна було зрозуміти, хто насправді в Україну в'їжджає і хто насправді є туристами. Це дослідження потрібне для того, щоби запустити впродовж найближчих двох років сателітний рахунок.

Також він зазначив, що відбувається робота над створенням інфраструктурних проектів в Україні. "Важливо створити осередки і спеціальні умови для того, аби інвестори могли вкладати кошти саме в інфраструктуру, і в першу чергу у готельну інфраструктуру", - додав Ткаченко.

Він сказав, що туристична галузь - це про презентацію країни у світі.

Перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова сказала, що попри те, що Україна переживає зовнішню агресію, вона продовжує динамічний розвиток уперед.

"Для МЗС напрям публічної дипломатії, позитивної наративізації і позитивного іміджу України є відносно новим - десь шість-сім років тому назад було запущено департамент комунікації і публічної дипломатії, мета якого розповідати про Україну не тільки у контексті тих викликів, які ми переживаємо, а ми це щодня робимо класичною дипломатією, я маю на увазі питання наслідків війни і наслідків окупації, але в тому числі і про потенціал країни. Потенціал як туристичної держави, освітній, науково-експертний, гастромічний, інтелектуальний потенціал, і про те все, що ми вкладаємо у те, якою є наша країна", - сказала Джапарова.

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Автор: Віталій Саєнко