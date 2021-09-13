У країні скасували правило, яке діяло з жовтня 2020 року.

Влада Португалії прийняла "радикальне" рішення з приводу карантину в країні. З 13 вересня на вулиці більше не треба носити маску.

Про це повідомляє The Portugal news

Парламент не продовжив дію закону, який встановив вимогу носити маску на вулиці. Це правило діяло з жовтня 2020 року.

Водночас рекомендовано носити маску в людних місцях, де немає можливості дотримуватися дистанції. Крім того, маски обов'язкові в громадському транспорті, магазинах, концертних залах, школах.

Читайте такожНазвано країни, умовами в'їзду до яких найбільше цікавляться українці у період пандемії COVID-19Згідно з даними місцевих органів охорони здоров'я, в країні першу дозу COVID-вакцини отримали понад 89% населення, а повний курс вакцинації пройшли майже 81%.

Як повідомляв УНІАН, станом на 9 вересня 2021 року для українських мандрівників кордони відкрили 133 країни міра. Зокрема, у порівнянні з кінцем липня, список поповнили дев'ять країн, серед яких Італія, Польща та Чехія.

10 вересня Євросоюз виключив шість країн з "зеленого" списку. При цьому Україна, за мірками ЄС, залишається безпечною країною.

Автор: Анастасія Горбачова