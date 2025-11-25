Раніше у країні скасували заборону на водіння для жінок та дозволили публічні розважальні заходи.

Саудівська Аравія розпочала підготовку до відкриття нових алкогольних магазинів у двох ключових містах королівства - Джидді та Даммамі. Як пише Bloomberg, йдеться про черговий крок у поступовому пом’якшенні соціальних обмежень у країні.

За даними джерел, знайомих із ситуацією, магазини будуються для обслуговування окремих категорій немусульман. Це відбувається на тлі можливого пом’якшення правил щодо того, хто саме має право купувати алкоголь.

Так, магазин у Ер-Ріяді, відкритий торік і призначений виключно для іноземних дипломатів, тепер продає алкоголь і немусульманам, які мають спеціальний дозвіл у рамках програми Premium Residency. Один із таких іноземців вже зміг придбати спиртне в ер-ріядському магазині, повідомляє Semafor.

"Розширення доступу до алкоголю для ширшого кола іноземців узгоджується зі стратегією Саудівської Аравії щодо пом’якшення соціальних норм. Лібералізація правил покликана зробити королівство більш привабливим для іноземних фахівців, яких країна прагне залучити для реалізації економічної програми Vision 2030", - зазначають журналісти.

Водночас це залишається чутливим питанням у державі, де розташовані дві найсвятіші для ісламу святині.

У статті йдеться, що престолонаслідний принц Мухаммед бін Салман уже кілька років послідовно послаблює низку соціальних заборон. Зокрема, у країні скасували заборону на водіння для жінок, дозволили публічні розважальні заходи, музику та змішану участь чоловіків і жінок. Водночас вплив релігійних органів, які контролювали дотримання суворих норм моралі, помітно зменшився.

Сучасні реформи мають на меті відкрити Саудівську Аравію для світу, збільшити кількість іноземних відвідувачів і зменшити залежність економіки від нафтогазового сектору.

