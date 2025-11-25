Йдеться про внутрішні перельоти Японією.

Японія, яку не так давно визнали найбажанішою серед туристів країною світу, в останні пару років відчуває на собі всі негативні наслідки надмірного туризму.

Тепер же місцева влада виступила з новою ініціативою, покликаною трохи розосередити туристичні потоки по всій країні, щоб зменшити навантаження на популярні міста на кшталт Токіо і Кіото.

Зокрема, Японська національна туристична організація (JNTO) спільно з All Nippon Airways (ANA) пропонують безкоштовні внутрішні перельоти всією регіональною мережею авіакомпанії в Японії для мандрівників із Великої Британії та Європи.

Пропозиція діятиме з 24 листопада 2025 року по 31 січня 2026 року, пише Euronews Travel.

Як отримати безкоштовні квитки на літаки в Японії

Згідно з умовами акції, пасажири економ-класу з Великої Британії та Європи зможуть забронювати до двох безкоштовних внутрішніх перельотів, прикріплених до міжнародного бронювання до 31 січня. Однак фактичні вильоти цих рейсів можуть відбутися в будь-який час після 31 січня.

Це означає, що незалежно від того, чи прямує турист безпосередньо до Токіо, чи до будь-якого іншого регіону, він все одно заплатить однакову ціну за переліт. Це дасть змогу мандрівникам побудувати маршрут із кількома пересадками без додаткової плати, пояснюють в ANA.

Утім, є й "підводні камені". Хоча авіаквитки на додаткові два рейси будуть безкоштовними, податки і збори з них, як і раніше, стягуватимуться – тож певну суму за них доведеться доплатити (зазвичай ця сума становить близько 10 доларів).

Доступність пропозиції також залежить від наявності місць на обраних рейсах – якщо всі квитки будуть розкуплені, то пасажири не зможуть отримати безкоштовны місця на деяких рейсах або в певні дати.

Пасажири можуть забронювати цю пропозицію через туристичних агентів, офіси ANA за межами Японії або безпосередньо через ANA.

Надмірний туризм у Японії

Як раніше писав УНІАН.Туризм, щойно Японія відкрилася для туристів після закінчення пандемії коронавірусу, в країну масово кинулися туристи.

Почасти цьому посприяло падіння курсу національної валюти по відношенню до долара – таким чином подорожі в "країну вранішнього сонця" для туристів зі США (і не тільки) стали дешевшими, і вони всі поспішили скористатися унікальною можливістю.

Досить швидко найбільші японські міста на кшталт Токіо і Кіото перестали справлятися з потоками гостей, особливо в період цвітіння сакур навесні та в сезон сходження на гору Фудзі влітку. Тож місцева влада почала активно думати над тим, як контролювати потоки.

Зокрема, було піднято плату за підйом на Фудзі. Також у деяких особливо популярних місцях намагалися ставити загородження від туристів.

