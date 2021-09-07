Міністр закордонних справ України також наголосив, що українська влада постійно порушує питання про запровадження безвізу з США.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Україна просунулась у питаннях започаткування безвізового режиму з Канадою і Великою Британією.

Про це Кулеба сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Ми постійно порушуємо з американськими партнерами питання безвізу. До речі, з Канадою і Британією також. І з Канадою і Британією ми вже просунулися у цих питаннях. Там поки малі кроки, тому що дуже консервативною є політика цих країн, але ми рухаємося", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що раніше, ще за часів міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, на засіданнях Комісії стратегічного партнерства між США та Україною ініціатива безвізу "не знайшла подальшого розвитку".

Нагадаємо, у грудні 2020 року посол Канади в Україні Лариса Ґаладза висловлювала сподівання, що у 2021 році вдасться спростити процес подорожей українців до Канади.

Читайте такожУкраїна отримає безвіз із ще однією екзотичною острівною країною

Безвіз України та ЄС

11 червня 2017 року набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про введення безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн ЄС і Шенгенської зони. Вони не повинні шукати притулку або намагатися працевлаштуватися. Це буде порушенням європейського законодавства. Також українці для відвідування країн Євросоюзу мають довести мету своєї поїздки.

Автор: Віталій Саєнко