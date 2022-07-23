Електронний документ містить найважливіші дані – в т.ч. ім'я та прізвище, фото та номер PESEL.

З цієї суботи електронне посвідчення особи для громадян України, додане у польському додатку Diia.pl, надає право на перетин кордону.

Про це повідомляє прикордонна служба Польщі у Twitter.

"Електронний документ у додатку Diia.pl, який видається громадянам України, додано до каталогу посвідок на проживання. Це означає, що від завтра, 23 липня, разом із дійсним проїзним документом він даватиме право перетинати кордон.", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Польське радіо, для врегулювання пересування громадян України в межах Шенгенської зони та перетину зовнішнього кордону ЄС, 12 липня 2022 року Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі подало до Європейської комісії заявку на тимчасове користування документом Diia.pl як підтвердженням законного перебування в Польщі. Інформацію про документ одночасно було надіслано до держав-членів ЄС та асоційованих країн Шенгенської зони.

Зазначається, що це перший цифровий дозвіл на проживання в Європейському Союзі.

Після офіційного повідомлення електронний документ Diia.pl, яким володіє громадянин України чи інший іноземець (перебування якого на території Республіки Польща вважається законним відповідно до Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни), діє як дозвіл на проживання, який використовується разом із дійсним проїзним документом для перетину зовнішнього кордону ЄС. Це також дозволяє пересуватися в межах Шенгенської зони протягом 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Документ Diia.pl доступний через мобільний додаток mObywat, який можна встановити на мобільні телефони з Android та iOS. Електронний документ містить найважливіші дані – в т.ч. ім'я та прізвище, фото та номер PESEL.

Як повідомляв УНІАН, Польща дозволяє українцям в’їжджати до своєї країни за внутрішнім паспортом, але зробити це можна лише один раз.

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